Google Pixel 6a satışa çıkmadan inceleme videosu yayınlandı

Temmuz ayında satışa çıkacağı açıklanan Google Pixel 6a, geçtiğimiz günlerde ikinci el satış sitelerinde ortaya çıktı. Bir YouTuber, henüz satışa çıkmayan Google Pixel 6a inceleme videosu yayınladı.

Google Pixel 6a, yayınlanan inceleme videosu ile gündemde

Pixel 6 serisinin uygun fiyatlı modeli olan Pixel 6a, gücünü Google tarafından üretilen Tensor işlemciden alacak. 5nm teknolojisiyle üretilen Google Tensor işlemci, 2 adet 2.8GHz ARM Cortex-X1, 2 adet 2.2 GHz ARM Cortex-A76 ve 4 adet 1.8GHz ARM Cortex-A55 çekirdek ile karşımıza çıkıyor.

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6.1 inç ekran ile tanıtılan Google Pixel 6a, 1080×2400 çözünürlüğe sahip. Uygun fiyatlı olması nedeniyle 60Hz ekran tazeleme hızına sahip olan model, 424 PPI değeriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Google, Pixel 6a modelinde 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Yeni model, 128 GB depolama ile tanıtıldı.

Google, Pixel modellerinde kamera performansına önem veriyor. Google Pixel 6a modelinin uygun fiyatlı olmasına rağmen kamera performansı konusunda iddialı olacağı tahmin ediliyor. İkili kamera dizilimine sahip olan Pixel 6a'da 12 Megapiksel ana kamera ve 12.2 Megapiksel ultra geniş açılı kamera mevcut. Ön kamerada ise 8 Megapiksel sensör kullanıldı.

Google Pixel 6a teknik özellikleri