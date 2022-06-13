Google Pixel 6a satışa çıkmadan inceleme videosu yayınlandı - Son Dakika
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Google Pixel 6a satışa çıkmadan inceleme videosu yayınlandı

13.06.2022 17:40
Google Pixel 6a satışa çıkmadan inceleme videosu yayınlandı

Google Pixel serisinin uygun fiyatlı üyesi olan Pixel 6a modelinin, henüz satışa çıkmadan inceleme videosu yayınlandı.

Temmuz ayında satışa çıkacağı açıklanan Google Pixel 6a, geçtiğimiz günlerde ikinci el satış sitelerinde ortaya çıktı. Bir YouTuber, henüz satışa çıkmayan Google Pixel 6a inceleme videosu yayınladı.

Google Pixel 6a, yayınlanan inceleme videosu ile gündemde

Pixel 6 serisinin uygun fiyatlı modeli olan Pixel 6a, gücünü Google tarafından üretilen Tensor işlemciden alacak. 5nm teknolojisiyle üretilen Google Tensor işlemci, 2 adet 2.8GHz ARM Cortex-X1, 2 adet 2.2 GHz ARM Cortex-A76 ve 4 adet 1.8GHz ARM Cortex-A55 çekirdek ile karşımıza çıkıyor.

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6.1 inç ekran ile tanıtılan Google Pixel 6a, 1080×2400 çözünürlüğe sahip. Uygun fiyatlı olması nedeniyle 60Hz ekran tazeleme hızına sahip olan model, 424 PPI değeriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Google Pixel 6a satışa çıkmadan inceleme videosu yayınlandı

Google, Pixel 6a modelinde 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Yeni model, 128 GB depolama ile tanıtıldı.

Google, Pixel modellerinde kamera performansına önem veriyor. Google Pixel 6a modelinin uygun fiyatlı olmasına rağmen kamera performansı konusunda iddialı olacağı tahmin ediliyor. İkili kamera dizilimine sahip olan Pixel 6a'da 12 Megapiksel ana kamera ve 12.2 Megapiksel ultra geniş açılı kamera mevcut. Ön kamerada ise 8 Megapiksel sensör kullanıldı.

Google Pixel 6a teknik özellikleri

İşlemciGoogle Tensor, 5 nanometreEkran6.1 inç büyüklük, 1080×2400 çözünürlük, 60Hz, 424 PPIRAM6 GB/8 GBDepolama128 GBKamera12 Megapiksel geniş açı + 12.2 Megapiksel ultra geniş açıÖn kamera8 MegapikselVideo4K 60 fps- 1080p 240 fps ve HDRİşletim SistemiAndroid 12Batarya4410 mAh, 18W hızlı şarjBoyutlar152.2 x 71.8 x 8.9 mm/ 178 gramSIMNano SIM ya da eSIMDiğerEkran altı parmak izi sensörü

Google Pixel 6a modelinin ülkelere göre fiyatları;

ABD449 dolarJaponya417 dolarKanada464 dolarBirleşik Krallık489 dolarAvustralya519 dolarİrlanda477 dolarAlmanya477 dolarFransa477 dolarİtalya477 dolarİspanya477 dolarSingapur538 dolarTayvan469 dolar

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Google Pixel 6a satışa çıkmadan inceleme videosu yayınlandı - Son Dakika

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