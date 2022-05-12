Google Pixel 6A tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı - Son Dakika
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Google Pixel 6A tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

12.05.2022 00:26
Google Pixel 6A tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Teknoloji devi Google, bugün düzenlediği Google I/O 2022 etkinliğinde Pixel 6A akıllı telefonunu tanıttı! İşte detaylar...

Teknoloji devi Google, bugün düzenlediği Google I/O 2022 etkinliğinde Pixel 6A cihazını tanıttı. Uzun süredir sızıntı haberleriyle telefonun şık tasarımı ve bütçe dostu olması dikkat çekti. Peki, akıllı telefonun teknik özellikleri neler ve tasarımı nasıl? Habere hep birlikte göz atalım.

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Pixel 6A teknik özellikleri

Google Pixel 6A, gücünü 5 nanometre üretim sürecinden geçen Tensör işlemciden alacak. İşlemci; iki adet 2.8 Ghz hızında ARM Cortex-X1, iki adet 2.2 GHz hızında ARM Cortex-A76 ve dört adet 1.8 GHz hızında ARM Cortex-A55 çekirdeklerine sahip. Ek olarak grafik ihtiyacını ise Mali-G78 MP24 ile sağlıyor.

Google Pixel 6A tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Akıllı telefon; 6.1 inç büyüklüğünde, 1080 x 2400 çözünürlüğünde ve 60Hz ekran tazeleme hızında AMOLED ekrana sahip. Cihazın arka tarafında 27mm geniş açılı, EIS – OIS özellikli 12.2 Megapiksel geniş açılı ana ve 12 Megapiksel 114 derece ultra geniş açılı olmak üzere ikili kamera kurulumu yer alıyor.

Ön tarafta isePixel 6'da da bir adet 8 Megapiksel özçekim kamerası var. Telefonun, Real Tone ve Night Sight fotoğraf özellikleri mevcut. Ek olarak Magic Eraser fonksiyonu sayesinde de fotoğraflardan istenmeyen yerler silinebilecek.

Google Pixel 6A tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Android 12 ile kutudan çıkacak Google Pixel 6A, 6GB/8GB RAM ve 128GB dahili depolama seçenekleriyle pazara sunulacak. 4410 mAh batarya ve 30W hızlı şarj desteği bulunan cihazda, ekran altı parmak izi teknolojisi de mevcut. Telefonun ayrıca Live Translater özelliği sayesinde uçak modunda bile yabancı dil çevirisi yapılabilecek. 5G destekli cihaz; mint yeşili, siyah ve beyaz olmak üzere üç renk seçeneğinde karşımıza çıkacak.

İşlemciTensör, 5 nanometreEkran6.1 inç büyüklük, 1080×2400 çözünürlük, 60Hz, 424 ppiRAM6GB/8GBDepolama128Kamera12 Megapiksel geniş açı + 12.2 Megapiksel ultra geniş açıÖn kamera8 MegapikselVideo4K 60fps- 1080p 240 fps ve HDRİşletim SistemiAndroid 12Batarya4410 mAh, 30W hızlı şarjBoyutlar152.2 x 71.8 x 8.9 mm/ 178 gramSIMNano SIM ya da eSIMDiğerEkran altı parmak izi sensörü

Google Pixel 6A fiyatı

Google'ın bugün düzenlediği Google I/O etkinliğinde tanıttığı Pixel 6A, 449 dolar fiyat etiketiyle karşımıza çıkacak yani yaklaşık olarak 7.241,22 Türk Lirası değerinde olacak. Fakat Google, ürünlerini ülkemizde satışa sunmuyor. Firma, Pixel 7 telefonunu ise sonbaharda pazara sunacağını belirtti.

Google Pixel 6A tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Akıllı telefonun teknik özellikleri ve tasarımı sizce nasıl, ülkemize gelse alır mısınız? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da belirtebilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Son Dakika Güncel Google Pixel 6A tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Google Pixel 6A tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı - Son Dakika
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