Google, Pixel 7, Pixel 7 Pro ve tabletini tanıttı! - Son Dakika
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Google, Pixel 7, Pixel 7 Pro ve tabletini tanıttı!

12.05.2022 08:26
Google, Pixel 7, Pixel 7 Pro ve tabletini tanıttı!

Google, tarafından bugün düzenlenen etkinlikte Android 13 işletim sistemi ve Pixel 6A, Pixel 7 ile Pixel 7 Pro modelleri tanıtıldı.

Google 11 ve 12 Mayıs tarihlerinde düzenleyeceği I/O 2022 etkinliğinin ilk gününü tamamladı. Bununla birlikte merakla beklenen yeni işletim sistemi Android 13 tanıtıldı. Fakat etkinlikte beklenmedik bir şekilde önümüzdeki sonbaharda çıkacak Pixel 7 ve Pixel 7 Pro akıllı telefonları ile ve yeni tabletini tanıttı.

Google, Android 13'ü tanıttı!

Google Pixel 7 ve Pixel 7 Pro ortaya çıktı!

Google, tarafından düzenlenen etkinlikte ilk olarak Android 13 işletim sistemine yer verildi. Daha sonra ise piyasaya sürecekleri yeni akıllı telefonu Pixel 6A, kablosuz kulaklığı Pixel Buds ve bir süre önce sızıntıları ortaya çıkan Pixel Watch tanıtıldı

  • Google, Pixel 7, Pixel 7 Pro ve tabletini tanıttı!
  • Google, Pixel 7, Pixel 7 Pro ve tabletini tanıttı!
  • Google, Pixel 7, Pixel 7 Pro ve tabletini tanıttı!

Fakat beklenmedik bir şekilde önümüzdeki sonbaharda tanıtılması beklenen Pixel 7 ve Pixel 7 Pro'ya dair bir ön gösterim yaptı. Bu sayede yeni cihazların tasarımı ortaya çıktı. Buna ek olarak bir sürpriz daha yaparak Google tablete dair ilk görseller paylaşıldı.

Ayrıca önümüzdeki dönemde lansmanı yapılacak olan Pixel 7 serisinin yenilenen Tensör işlemciye sahip olacağı söylendi. Şu an için bu çipin başka hangi cihazlarda kullanılacağı bilinmiyor. Fakat tablette ilk veya yeni nesil Tensör SoC'un kullanılabileceği söyleniyor.

  • Google, Pixel 7, Pixel 7 Pro ve tabletini tanıttı!
  • Google, Pixel 7, Pixel 7 Pro ve tabletini tanıttı!
  • Google, Pixel 7, Pixel 7 Pro ve tabletini tanıttı!
  • Google, Pixel 7, Pixel 7 Pro ve tabletini tanıttı!
  • Google, Pixel 7, Pixel 7 Pro ve tabletini tanıttı!

Tanıtılan tüm cihazları göz önüne aldığımız zaman Google'ın Apple'a rakip bir ekosistem oluşturduğunu söyleyebiliriz. Özellikle yeni akıllı saati, tableti ve kulaklığı sayesinde önümüzdeki aylarda büyük bir çıkış yakalayabilir. Üstelik kendi işlemcisini ürettiğini ve hem telefon hem de saatti yine kendi yazılımını kullandığını belirtelim.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi SDN Forum'da veya yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Android, Google, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

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