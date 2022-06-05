Google Pixel 7 Pro kanlı canlı görüntülendi! - Son Dakika
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Google Pixel 7 Pro kanlı canlı görüntülendi!

05.06.2022 18:38
Google Pixel 7 Pro kanlı canlı görüntülendi!

Google I/O 2022'de tanıtılan Google Pixel 7 serisi hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Pixel 7 Pro, kanlı canlı görüntülendi.

Google, akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, geçtiğimiz ay gerçekleşen I/O 2022 konferansında Pixel 6a'nın yanı sıra yenilenmiş tasarımıyla öne çıkan ve ikinci nesil Tensör işlemciden güç alan Pixel 7 ve Pixel 7 Pro modellerini vitrine çıkardı.

Google Pixel 7 serisi, henüz satışa çıkmadı. Aynı zamanda teknik özellikleri belli değil. Hatta geçen hafta serinin standart modelinin prototipi resmi olarak çıkmadan ikinci ele düştü. Son olarak Pixel 7 Pro, kanlı canlı görüntülendi.

Google Pixel 7 Pro kullanıcılara neler sunacak?

Google Pixel 7 serisi hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. I/O 2022'de ilk kez gösterilen cihazlar birbiri ardına karşımıza çıkmaya başladı. İlk olarak Pixel 7'nin prototipi eBay'de satışa çıkarken, son olarak Pro modelinin prototipi Slashleaks tarafından sızdırıldı.

  • Google Pixel 7 Pro kanlı canlı görüntülendi!
  • Google Pixel 7 Pro kanlı canlı görüntülendi!

Google Pixel 7 Pro'da üçlü kamera kurulumu bulunacak. Ana kamera ve ultra geniş açı sensörü dairesel kamera modülüyle çevrelenirken, periskop sensörü de sağ tarafa tekli olarak konumlandırılacak. Bunun dışında selefindeki gibi kavisli bir panelle gelecek.

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Paylaşılan görsellerde akıllı telefonun bilgi ve önyükleme sayfalarını görüyoruz. Buradaki en ilginç nokta ise modelin Cubot Cheetah 2 olarak görünmesi. Zira söz konusu cihaz ismi, Çinli üretici Cubot'un 2017'de piyasaya sürdüğü bir akıllı telefona ait.

Bunun dışında önyükleme ekranında Pixel 7 Pro'nun 12 GB LPDDR5 RAM ve 256 GB depolamayla geldiği görülüyor. Tabii burada daha farklı konfigürasyonların olacak. Son olarak serinin ekim ayında resmi olarak piyasaya sürüleceğini belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Google Pixel 7 Pro kullanıcıların beğenisini kazanacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Google Pixel 7 Pro kanlı canlı görüntülendi! - Son Dakika

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