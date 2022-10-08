Google, DSLR'a savaş açtı: Pixel 7 Pro'dan zoom şovu! - Son Dakika
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Google, DSLR'a savaş açtı: Pixel 7 Pro'dan zoom şovu!

08.10.2022 18:22
Google, DSLR'a savaş açtı: Pixel 7 Pro'dan zoom şovu!

Google Pixel 7 Pro, yakınlaştırma yetenekleriyle DLSR makinelere kafa tutuyor. İşte tüm fotoğraflar ve özellikleri...

Google, ön gösterimini mayıs ayının ortalarına doğru yaptığı Pixel 7 serisini geçtiğimiz perşembe günü resmen tanıttı. Bu cihazlar yeni nesil güçlü işlemcilerinin yanı sıra kamera özellikleriyle de dikkat çekiyor. Bugün ise Pixel 7 Pro modelinin yakınlaştırma yeteneklerini ortaya koyan ve Google'ın 2018 yılında DSLR'ı geride bırakacağız iddiasını destekleyen görseller paylaşıldı.

Pixel 7 Pro, yakınlaştırma kabiliyetiyle boy gösterdi!

Google Pixel 7 Pro modeli, optik olarak 5x yakınlaştırma yapabiliyor. Fakat 30x e kadar dijital ile optik yakınlaştırmadan edilen bilgileri yapay zeka aracılığıyla birleştirerek bizlere Super Res Zoom adı verilen hibrit bir görsel sunuyor.

  • Google, DSLR'a savaş açtı: Pixel 7 Pro'dan zoom şovu!
  • Google, DSLR'a savaş açtı: Pixel 7 Pro'dan zoom şovu!
  • Google, DSLR'a savaş açtı: Pixel 7 Pro'dan zoom şovu!

İlk olarak yukarıda paylaştığımız görsellere bakacak olursak, kilometrelerce uzaktaki bir gökdelenin tepesinde yer alan paratoner ve çatıya odaklanıldığını görüyoruz. İlk fotoğrafta şehrin kalabalığı içerisinde kaybolan bu binaya 30x yakınlaştırma yapıldıktan sonra çatısına konan kuşları görmek bile mümkün hale geliyor.

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Aşağıda yer alan ikinci görsel paylaşımında ise San Francisco Körfezi'nin girişinde yer alan Golden Gate Köprüsü'ne yer veriliyor. Burada köprünün sağ tarafındaki kuleye odaklanıldığı için fotoğrafları bir araya getirirken sağında ve solunda kalan alanları kestiğimizi belirtelim.

Sonuca bakacak olursak, ilk fotoğrafta uzakta bir köprü olduğu ancak belli olurken, son fotoğraflarda köprünün çelik hatlarını, kulenin birleştirme yerlerini ve hatta arka tarafında bulunan tepede fotoğraf çeken insanları bile görebiliyoruz. Ayrıca 15x yakınlaştırma sonrasında Samsung'da görmeye alışık olduğumuz görüntü sabitleme özelliği devreye girdiği için tripod kullanımının zaruriyeti ortadan kalıyor.

  • Google, DSLR'a savaş açtı: Pixel 7 Pro'dan zoom şovu!
  • Google, DSLR'a savaş açtı: Pixel 7 Pro'dan zoom şovu!

Google Pixel 7 özellikleri

Ekran: 6.3 inç, FHD+, 90 Hz, AMOLED

İşlemci: Google Tensor G2

Batarya: 4.700 mAh, 30W hızlı şarj

Kamera: 50 Megapiksel 12 Megapiksel geniş açı, 10.8 Megapiksel özçekim

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 128 GB

İşletim sistemi: Android 13

Bağlantılar: Wi-Fi 6E, 5G, USB 3.2 Gen 1, eSIM, Nano-SIM

Google Pixel 7 Pro özellikleri

Ekran:  6.7 inç, QHD+, 120 Hz, AMOLED

İşlemci:  Google Tensor G2

Batarya:  5000 mAh, 30W hızlı şarj

Kamera:  50 Megapiksel 12 Megapiksel geniş açı, 48 Megapiksel telefoto, 10.8 Megapiksel özçekim

Bellek:  12 GB RAM

Depolama:  128 GB

İşletim sistemi:  Android 13

Bağlantılar:  Wi-Fi 6E, 5G, USB 3.2 Gen 1, eSIM, Nano-SIM

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Google, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Google, DSLR'a savaş açtı: Pixel 7 Pro'dan zoom şovu! - Son Dakika

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