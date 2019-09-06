Son Dakika Haberleri: Google Pixel Telefonlar için Android 10 Resmen Yayınlandı
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Google Pixel Telefonlar için Android 10 Resmen Yayınlandı

47 dakika önce

Google, Pixel Telefonları için Android 10'u Resmi Olarak Yayınladı Google Pixel Telefonlar için Android 10 Resmen Yayınlandı.

Google Pixel Telefonlar için Android 10 Resmen Yayınlandı, System.String[]

Google, Pixel Telefonları için Android 10'u Resmi Olarak Yayınladı

Google Pixel Telefonlar için Android 10 Resmen Yayınlandı.


Beklendiği gibi 3 Eylül'de Google, Pixel telefonları için Android'in en son sürümü olan Android 10'u resmi olarak yayınlamış oldu. Bugünden itibaren Android kullanıcıları cihazlarının güncellemeleri takip etmeye başlasın…


Uzunca bir süredir Beta testlerini yapan şirket sonunda Android 10 mobil işletim sistemini; "beklendiği gibi", ilk olarak Pixel kullanıcılarının kullanımına sundu. Android'in bu sürümünün bir önceki sürümlerden daha hızlı olduğuna dair umut verici işaretleri, aslında şirketin Android Ekosistemini kullanan tüm diğer iş ortakları ile birlikte başlatmak ve cihazları yükseltmek için gösterdiği yoğun çabadan anlayabiliyoruz.


Android 10 ile gelecek özellikler arasında, Karanlık Modlar, dikkat dağıtıcı uygulamaları devre dışı bırakma, Odak Modu gibi bir dizi yenilikler var.


En önemli değişikliklerden birisi ise güncellemelerin bir çoğu için artık üreticileri ve taşıyıcıların bu yazılım güncellemelerini beklemek zorunda bırakmadan; Google'ın bazı önemli güncellemeleri Google Play Store üzerinden yayınlacak ve bunun Android 10 tarafından otomatik olarak yüklenmesini sağlayacak değişikler yapılacak.


Yine de Android 10'un tüm özellikleri, tüm Android cihazlarda kullanılabilecek gibi de durmuyor. Bir anlamda tüm paket sizde ancak donanımınız destekliyorsa ilgili özellik kullanımda olacak.


TheVerge

Google, Eylül, Teknoloji

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:34 Kaynak: Teknotalk.com
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