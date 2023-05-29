Google Play'de yer alan uygulama kullanıcıları 1 yıl boyunca gözetledi - Son Dakika
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Google Play'de yer alan uygulama kullanıcıları 1 yıl boyunca gözetledi

Google Play'de yer alan uygulama kullanıcıları 1 yıl boyunca gözetledi

29.05.2023 21:21

Google Play Store'da yer alan 'iRecorder Screen Recorder' adlı uygulamanın, kullanıcılarını 1 yıl boyunca gözetlediği ortaya çıktı. Uygulama, aldığı güncellemeler sonucunda kullanıcıların seslerini kaydederek depoladı ve her 15 dakikada bir bu kayıtları uygulama geliştiricisinin sunucusuna gönderdi. 'ESET' adlı antivirüs firmasının araştırmacısı Lukas Stefanko'nun ortaya çıkardığı uygulama, mağazadan kaldırılmadan önce 50 bin indirilmeye ulaşmıştı.

Eylül 2021'de yayınlanan Android telefonlar için ekran kaydedici görevi gören 'iRecorder Screen Recorder' adlı uygulamanın, aldığı güncellemeler sonucunda 'kötü niyetli' bir uygulamaya dönüştüğü ve kullanıcılarının seslerini kaydederek depoladığı fark edildi.

15 DAKİKADA BİR VERİ AKTARIMI

ArsTechnica'nın haberine göre başta zararsız görünen uygulama, ağustos ayında gelen güncellemeyle birlikte her 15 dakikada bir, birer dakikalık ses kaydetmeye ve bu kayıtları uygulama geliştiricisinin sunucusuna göndermeye başladı.

Uygulamanın geldiği 'kötü niyetli' son hali, 'ESET' adlı antivirüs firmasının araştırmacısı Lukas Stefanko ortaya çıkardı. Stefanko'ya göre uygulama, mağazadan kaldırılmadan önce 50 bin indirilmeye ulaşmıştı. Araştırmalarını blogunda yayınlayan Stefanko ayrıca okuyucularını 'sonradan amaç değiştiren uygulamalara' karşı da uyardı.

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Google Play Store, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Google Play'de yer alan uygulama kullanıcıları 1 yıl boyunca gözetledi - Son Dakika


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