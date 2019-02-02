Google Play Store'da 4 Milyonun Üzerinde İndirmeye Sahip Uygulamalarda Zararlı Yazılım Tespit Edildi

Son yıllarda Google'ın Play Store üzerindeki uygulamalarını güvenli bir şekilde yayınlama konusunda sıkıntı çektiği kolaylıkla görülebiliyor. İçerisinde zararlı yazılımlar ve veri ihlalleri bulunan uygulamalar Play Store'a sızabiliyor. Bundan habersiz kullanıcılar ise bu uygulamaları cihazlarına indirip kullanıyor. Bu durumun son örneğiyse Play Store'da zararlı yazılıma sahip 30 adet uygulamanın keşfedilmesiyle yaşandı. Bu 30 uygulamanın 4 milyondan fazla indirmeye sahip olması ise kullanıcılarda endişe uyandırdı.Trend Micro'daki güvenlik araştırmacıları tarafından düzenlenen araştırma sonucunda 29 adet Android uygulamasının içerisinde zararlı ya da kullanıcıların şifrelerini almaya yönelik yazılımlar olduğu ortaya kondu. Uygulamaların kullandıkları yöntemler arasında tam sayfa uygunsuz reklamlar göstermek ya da kullanıcı verilerini çalan sitelere yönlendirmek bulunuyordu.Uygulamaların genellikle fotoğraf çekme ya da fotoğraf düzenleme üzerine olmaları da ilgi çekti. 29 adet fotoğraf düzenleme uygulamasının içerisinde zararlı yazılım tespit edildi ve en çok indirilen üç uygulama, kendi başına bir milyon indirme barajını aştı.Bu uygulamaların kullandığı başka bir yöntem ise 'güzelleştirme' yöntemi oldu. Bu yöntemde kullanıcılar, güzelleştirmek istedikleri fotoğrafları sunucuya yüklüyordu. Bu noktada sahte bir güncelleme mesajı yollayan uygulama, kişilerin fotoğraflarına erişim sağlıyor ve fotoğrafları kendi amaçlarına uygun şekilde kullanıyor.Uzmanlar, uygulamayı indirdikten sonra beklenmedik şekilde davranan ya da istenmeyen tam sayfa reklam veren uygulamalara şüpheci yaklaşılması gerektiği konusunda uyarıyor.