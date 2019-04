Google Plus Bugün Resmen Kapatıldı

İstanbul DHA - GOOGLE, aylar önce duyurduğu gibi 3 Nisan yani bugün Google Plus platformunu kapattı. Profil hesabına girmeye çalışan kullanıcıların karşısına uyarı mesajı çıkarken, mesajda 'Google Plus markalar ve son kullanıcılar için artık aktif değil' notu düşüldü.



Uzun süre beta süresince test edilen ve 2011 yılında yayın hayatına başlayan Google Plus, ilk yıllarında sıklıkla Facebook gibi sosyal medya platformlarına rakip olarak gösterildi ancak Facebook, Twitter, Instagram veya Pinterest gibi önemli bir 'oyuncu' olmayı başaramadı.



Son aylarında güvenlik açıkları nedeniyle kullanıcılarını mağdur etme riski ortaya çıkan Google Plus'la daha fazla yola devam etmek istemeyen şirket ise ilk olarak Ağustos 2019 tarihinde Google Plus'ın kapatılacağını açıklamıştı. Ancak Google Plus'ta ortaya çıkan bazı güvenlik risklerinin kontrol altına alınamayacağından endişe eden şirket, bu tarihi öne çekerek 2 Nisan 2019 tarihinde Google Plus'ın fişini çekeceğini duyurdu.



Google, daha önce kullanıcılarını uyardığı gibi Google Plus hesaplarına ait verileri de silmeye başladı. Ancak tüm kullanıcıların verileri aynı anda silinmediğinden dolayı bir süre daha kullanıcıların bir kısmı verilerine kısa bir süreliğine de olsa ulaşmayı sürdürecek.



Google Plus her ne kadar Google'ın başarısız bir projesi gibi görünse de, aslında Google Photos ve Google Hangouts gibi bugün popüler olan uygulamaların ortaya çıkmasında önemli katkıları oldu.

