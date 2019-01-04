Google, Radar Tabanlı Hareket Sensörü Geliştirmek İçin Fcc Onayını Aldı

Google
, radar tabanlı el sensörü geliştirmeye devam etmek için FCC onayını aldı.
Google'ın Advanced Technology and Projects (ATAP) Ekibi Project Soli isimli – Radar Tabanlı Hareket Sensörü projesi üzerinde 2015 yılından beri çalışıyor.
Hareket tabanlı sistem, el hareketlerini tespit etmek ve yakalamak için mobil ışınlamalar için komutlara dönüştüren geniş ışın radarı kullanıyor. Ancak bugüne kadar aralarında Facebook
da dahil olmak üzere bazı firmaların, gerekli yüksek frekans seviyelerinin mevcut teknolojiye müdahale edebileceğini iddia etmesiyle kısıtlamıştı.
Şimdi, FCC, Soli'nin şu anda izin verilenden daha yüksek seviyelerde çalışmasına izin veriyor ve dolayısıyla Google'ın hedeflediği şekilde geliştirmeye devam etmesinin yolunu açmış oluyor.
Google'ın Yeni Hareket Kontrol Teknolojisi Project Soli Nedir?
Project Soli Google'ın yeni hareket algılama teknolojisi. Bu yeni teknolojiyi eskilerinden farklı kılan ise düzgün çalışabilmesi için geniş bir ana ihtiyaç duymaması olarak gösteriliyor.
Özellikle hareket kontrol sistemlerinde el kontrolünün önemi gittikçe artıyor. Google el ile kontrolün çok daha iyi seviyelere gelmesi gerektiğini düşünerek Project Soli üzerinde geliştirmelerine başlamış.
Kontrol yöntemi olarak radar teknolojisine benzer bir teknoloji kullanmayı tercih eden Google el kontrol'ünü mükemmelleştirmeye ve kullanıcılara bu konuda yeni deneyimler hissetmeye çalışmış durumda.
Radar Tabanlı Hareket Sensörü Nasıl Çalışıyor ?
El hareketlerini takip etmek için radyo frekansları gönderen ufak çip elin yaptığı hareketleri algılayabiliyor.
Özellikle çok ince hareketleri dahi algılayacak şekilde geliştirilen teknoloji 60 GHz frekansta, saniyede 10 bin dalga gönderebiliyor.
Çok ufak bir alan kaplayan teknoloji günümüze sıkça kullandığımız bir çok ürünün içerisine kolaylıkla yerleştirilebilir gibi gözüküyor.
Soli sensörleri saniyede 10.000 kare hareket yakalayabilir bu özelliği ile kamera tabanlı sistemlere göre çok daha doğru iyi olduğunu gösteriyor.
Fiziksel bir çok butonun yerini alabilecek teknoloji aynı zamanda insanların bu butonları kullanır gibi el hareketleri yapmasına da olanak sunacak. Butona tıklama, ses azaltma ve yükseltme gibi eylemlerde elinizin diğer parmaklarını kullanarak fiziksel bir geri dönüş sağlamak da insanların buton kullanıyor hissini yaşamasına imkan verecek. Ayrıca elinizin tamamını sanal bir araçmış gibi kullanmak da yine değişik kontrol şekillerinin önünü açabilir.
https://www.teknotalk.com/wp-content/uploads/2015/05/8AF514BE641216493682237587456_30366802532.3.3.3183627065694150407.mp4
İşte Projenin Tanıtım Videosu
Reuters
FCC PDF