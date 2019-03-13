Son Dakika Haberleri: Google, Reklam Konusunda Oyun İçi Alışveriş Yapmayan Oyuncuları Hedefleyecek

Google, Reklam Konusunda Oyun İçi Alışveriş Yapmayan Oyuncuları Hedefleyecek

6 dakika önce

Google, oyun içinde para harcamıyorsanız bunu reklam izleyerek telafi etmenizi zorunlu kılıyor.

Google, Reklam Konusunda Oyun İçi Alışveriş Yapmayan Oyuncuları Hedefleyecek, System.String[]
Eğer akıllı telefonunuzda sıklıkla oyun oynayan biriyseniz ve bu oyunlara para yatırıyorsanız, daha az reklam görme ihtimaliniz oldukça yüksek. Birçok oyun geliştiricisi, gelirini reklamlardan elde ediyor. Bazı durumlarda ise geliştiriciler, oyun içi satın alımlarla kazançlarını artırmaya çalışıyorlar. Google, yeni sistemiyle oyun içi harcama yapan kişilere reklam göstermeyecek.






Google AdMob'ta bugün tanıtılan sistem, oyuncuları satın alma olasılıklarına göre kategorize ediyor. 'Akıllı Sınıflandırma'nın etkinleştirildiği reklamlar, para harcamayan oyuncuları hedef alacak. Yani ya oyun içi para ödeyeceksiniz ya da bunun bedelini reklam izleyerek ödeyeceksiniz.




Bu değişiklik, Google'ın yakın zamanda yaptığı reklam sistemi güncellemelerinden yalnızca biri. Geçtiğimiz hafta şirket, Görseller'de arama yaptığınızda satın alınabilir olan reklamları test ediyordu. Google'ın reklamlara karşı bu yeni yaklaşımının kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacağını önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:30 

Google, Teknoloji
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