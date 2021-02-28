Google Reklamlarının Avantajlarından Markalar Yeterince Faydalanıyor Mu?

Moof Kurucusu Yasin Kaplan, markaların Google reklamlarından faydalanması hakkında açıklamalarda bulundu.

Google reklam teknolojisinin hem hedefleme hem de modelleri itibarıyla büyüyen bir kurum olduğunu söyledi. Türkiye'de dijitali test süreci olarak gören birçok firmanın yeni modelleri denemeye çekindiği belirtti.

Markaların pazarlamada Google Ads kullanırken teknik deneyimlere sahip olması gerektiğini, gelişmiş panellerde işlem yapamadıklarını bu yüzden Google reklam modellerini kullanamadıklarını ifade etti.