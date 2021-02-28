Google Reklamlarının Avantajlarından Markalar Yeterince Faydalanıyor Mu?
28.02.2021 02:00
Moof Kurucusu Yasin Kaplan, markaların Google reklamlarından faydalanması hakkında açıklamalarda bulundu.
Moof Kurucusu Yasin Kaplan, markaların Google reklamlarından faydalanması hakkında açıklamalarda bulundu.
Google reklam teknolojisinin hem hedefleme hem de modelleri itibarıyla büyüyen bir kurum olduğunu söyledi. Türkiye'de dijitali test süreci olarak gören birçok firmanın yeni modelleri denemeye çekindiği belirtti.
Markaların pazarlamada Google Ads kullanırken teknik deneyimlere sahip olması gerektiğini, gelişmiş panellerde işlem yapamadıklarını bu yüzden Google reklam modellerini kullanamadıklarını ifade etti.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
28.02.2021 02:10:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Google Reklamlarının Avantajlarından Markalar Yeterince Faydalanıyor Mu? - Son Dakika