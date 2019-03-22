Google Stadia Adlı Bulut Oyun Akış Hizmetini Duyurdu

Google
Oyun Platformu Duyurdu, PC, Tablet, TV
ve Telefonunuzda Oynayabilirsiniz!
Google Stadia Adlı Bulut Oyun Hizmetini Duyurdu.
Google, bugün San Francisco
'daki Oyun Geliştiricileri Konferansı'nda (GDC) Stadia bulut oyun hizmetini başlattığını duyurdu. FIFA 19 oyununu "biraz" oynadığını söyleyen Google CEO
'su Sundar Pichai; bu sabah GDC'de özel bir açılış sırasında Stadia adlı yeni Bulut Oyun Hizmetini Duyurdu.
Stadia herkes için oyunların oynanabileceği ortak bir platform olarak tanımladı. Google'ın nihayi hedefi her türden cihaza oyun yayınlamak olduğunu belirtti.
Stadia buluttan hizmetiyle, Chrome
Browser, Chromecast ve Pixel telefonlar ve tabletler için 2019 yılında ilk olarak Amerika
, Kanada
, İngiltere
ve Avrupa
için başlayacak.
Sahnede eski bir Sony
ve Microsoft
yöneticisi olan Phil Harrison, Stadia'nın Google'daki rolünü tam olarak açıklamak için CEO Pichai'e eşlik etti. Harrison, Google'ın YouTube'u oyun klipleri oluşturacak bir çok içerik yaratıcısını kullanıp oyun akış hizmetini güçlendireceklerini söyledi.
Google bu projeyi daha önce Project Stream olarak test etmişti. Bu sayede Chrome kullanıcılarının tarayıcı üzerinden oyun oynamalarına izin vermişti. Assassin's Creed Odyssey'i Google'ın bulut hizmetini kullanarak herkese açık olarak test edilen ilk ve tek oyundu ve genel testler Ocak ayında tamamlandı.
Elbette Stadia tek bir oyunla sınırlandırılmayacak!
Google tanıtımda ayrıca YouTube'da bir oyun klibi görüntülemenizi ve daha sonra isterseniz "Şimdi Oyna" düğmesine basarak oyunu başlatmanızı sağlayan yeni bir özellikte gösterdi.
Stadia oynamak için anında erişim sunuyor.
Üstelik bunu dizüstü bilgisayardan, TV'lere, tabletlere ve telefonlara aynı anda yapabilecek. Platform bağımsız oyun oynama zevki sunucak.
Google, Google destekli cihazları kullanarak telefondan bir tablete ve daha sonra bir TV'ye sorunsuz bir şekilde oynandığını gösterdi. Mevcut USB kontrollerlar dizüstü bilgisayarlarda ve bilgisayarlarda kullanılabilecek olsa da Google; yeni bulut oyun akış hizmetine yeni bir Stadia Controller'da eklemiş.
Yeni Stadia denetleyici, Xbox ve PS4 arasında bir yerde, Bulutta bir oyun oturumuna bağlamak için doğrudan Wi- Fi
üzerinden Stadia servisi ile çalışabilecek. Bu muhtemelen gecikmeyi engellemek, bir oyunu bir cihazdan diğerine taşımak veya doğrudan YouTube klibi çekip paylaşmaya yardımcı olabilir. Google Asistan'a da buradan ulaşabilirsiniz.
Tüm bu bulut akışını güçlendirmek için Google, sunucuların mümkün olduğunca dünyadaki oyunculara yakın olmasını sağlamak için küresel veri merkezi altyapısını kullanıyor.
Stadia'nın kilit bir parçası olan budur, zira düşük gecikme süresi, oyunları internet üzerinden etkin bir şekilde oynayabilmek için bir en büyük gerekliliktir.
25 Mbps bant genişliğiyle 4K Oyun Keyfi Sunabilir
Google, yaklaşık 25 Mbps bant genişliğine sahip bir internet bağlantısı üzerinden 60 fps'de 4K'ya kadar destek beklediğini ve gelecekte 8K çözünürlük ve 120 fps'ye kadar destek vermeyi planladığını söyledi.
Google, veri merkezleri için özel bir GPU oluşturmak için AMD ile ortaklık kuruyor.
Google'ın, PS4 Pro'nun 4.2 teraflopundan ve Xbox One
X'in 6 teraflopundan daha fazla olan 10.7 teraflop güç sağlayacağını iddia ettiği bir çip.
Her Stadia instance – örneği ayrıca 16 GB RAM'e sahip özel bir 2.7GHz x86 işlemci tarafından desteklenecektir.
Google'ın Stadia hizmetinde piyasaya sürülen ilk oyunlardan biri, 4K çözünürlüğü, HDR'yi ve 60 fps'lik oyunu destekleyen Doom Eternal olacak. Doom Eternal'ın henüz kesin bir lansman tarihi yok, ancak PC, Nintendo
Switch, PS4 ve Xbox One'da da mevcut olacak.
Stadia ayrıca full cross-platformlar arası oyunu da içerecek ve geliştiriciler platformlar arası; çok oyunculu oyun ve oyun tasarrufu ve ilerlemesi sağlayabilecek.