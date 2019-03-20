Son Dakika Haberleri: Google Stadia'nın İlk Oyunu Doom Eternal'in Muhteşem Oynanış Videosu

Google Stadia'nın İlk Oyunu Doom Eternal'in Muhteşem Oynanış Videosu

1 saat önce

Bulut oyunculuğu çağına girişimizin resmi belgesi niteliğindeki Google Stadia, oyunlar hakkında bildiklerimizi değiştirmeye geliyor. Platformun ilk oyunu Doom Eternal'a ait oynanış videosu, bulut oyunculuğunun klasik sistemlerden farksız olduğunu kanıtlıyor.

Google Stadia'nın İlk Oyunu Doom Eternal'in Muhteşem Oynanış Videosu, System.String[]
Birkaç yıl içerisinde aylık düzenli ödemeler yaparak istediğimi cihazdan istediğimiz oyunu oynamaya alışacağız. Şimdilerde kulağa biraz tuhaf geliyor, biliyoruz. Google Stadia ise bu durumu sıradanlaştırmak üzere geliyor.

Google, beta testleri sırasında Assasin's Creed Odyssey'i ücretsiz olarak oynatmıştı. Stadia'nın nihai sürümündeki ilk resmi oyunu ise Doom Eternal oldu. Doom'un yapımcıları, oyunu Stadia'ya özel olarak optimize ettiler. Tanıtım etkinliği sırasında, Doom Eternal canlı olarak oynandı.



Google, Stadia sunucularındaki ana bilgisayarların mevcut konsollardan kat ve kat daha iyi olduğunu söylüyor. PC oyunculuğunu doğrudan hedeflemeyen Stadia, konsol alışkanlığını oyun dünyasının geleceğinde ebedi kılmayı amaçlıyor.

Doom Eternal'ın oynanış görütülerinden yola çıkarak, kaliteli bir internet bağlantısıyla her oyuna erişmenin mümkün olacağını görüyoruz. Google Stadia'nın özel oyun kolu, oyunu oynadığınız cihaza değil doğrudan Wi-Fi ağına bağlı olduğu için verileri direkt olarak sunculara gönderiyor. Bu noktada kullandığınız cihaz sadece bir yansıtıcı görevi görüyoruz.

Google Stadia hakkındaki diğer şaşırtıcı ve önemli detaylara aşağıdaki içeriğimizden ulaşabilirsiniz Açıklaması
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:30 

Teknoloji
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