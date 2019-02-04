Son Dakika Haberleri: Google, Şubat 2019 Android Güvenlik Yamasını Yayınladı

Google, Şubat 2019 Android Güvenlik Yamasını Yayınladı

1 saat önce

Google, Şubat 2019 Android Güvenlik Yamasını bugün yayınlanmaya başladı.

Google, Şubat 2019 Android Güvenlik Yamasını Yayınladı, System.String[]
Google, Şubat 2019 Android Güvenlik Yamasını Pixel kullanıcıları için bugün yayınladı. Kullanıcılardan alınan geri bildirimlerle geliştirilen güncellemede birçok hata ve güvenlik sorunu düzeltmesi bulunuyor.



Yayınlanan güncellemeyle, Qualcomm Snapdragon da dahil olmak üzere birçok bileşendeki toplam 42 güvenlik açığı düzeltildi. Bu güncellemeyle birlikte en büyük sorun olan kötü niyetli PNG dosyalarında da düzeltme yapıldı.

Şaşırtıcı bir biçimde, Şubat 2019 Android Güvenlik Yaması, Pixel cihazlar için özel bir yama içermiyor. Ancak Google'ın söylediğine göre, Linux tabanlı mobil işletim sisteminin çeşitli bileşenlerine dair iyileştirmeler ve geliştirmeler bulunuyor, ayrıca Pixel cihazlar tarafından da destekleniyor.




Şubat 2019 Pixel Güncelleme Bültenine göre, Android 9 Pie işletim sistemine sahip tüm Pixel cihazlar Şubat 2019 güvenlik güncellemesini OTA (Over-the-Air) üzerinden alacak. Bugün yayınlanmaya başlayan güncelleme önümüzdeki birkaç gün içerisinde Google Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel XL 2, Pixel 3 ve Pixel 3 XL cihazları için kullanılabilir olacak.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:15 

Qualcomm, Google, Teknoloji
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