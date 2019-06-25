Google Takvim uygulamasından gelen büyük tehlike
45 dakika önce
SİBER saldırganlar, kullanıcıları tuzağına düşürmek için her gün yeni yöntemler buluyor.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:58 Kaynak: DHA
SİBER saldırganlar, kullanıcıları tuzağına düşürmek için her gün yeni yöntemler buluyor. Son olarak Google
'ın Takvim uygulamasını hedef alan hackerlar SMS ve e-posta üzerinden oltalama ismi verilen yöntemlerinin bir benzerini kullanıyor. Google Takvim kullanıcılarına PIN numaralarını yenilemeleri yönünde uyarı mesajı gönderen siber saldırganlar, bu uyarıya sahte bir internet sitesi bağlantısı ekliyor. Kullanıcılar bağlantıya tıkladığında ise özel bilgiler ele geçiriliyor.
Google Takvim uygulaması, kullanıcıların randevu ve toplantı gibi etkinlikleri için iki yol izliyor. Kullanıcı sadece cevap verdiği etkinliklerin uygulamaya eklenmesini talep etmediyse, cevap vermese dahi tüm etkinlikler takvim uygulamasına otomatik olarak ekleniyor. Siber saldırganlar da otomatik eklenme özelliğini kullanarak rastgele uyarıları kullanıcılara bu sistem üzerinden yolluyor.
Google Takvim'den uyarı ekranı alan kullanıcılar ise bunu gerçek sanarak bağlantı adresine tıklıyor ve bir çok özel bilgi siber saldırganların eline geçebiliyor. Sahte uyarılar konusunda önlem almak isteyen kullanıcıların Google Takvim uygulamasının ayarlar menüsüne girip sadece cevap verilen etkinliklerin eklenmesi seçeneğinin seçmesi gerekiyor.
- İstanbul
Altın son 10 ayın en yüksek seviyesinde! İşte güncel fiyatlar
Meral Akşener: Erdoğan'ı partiler arası mutabakata davet ediyoruz
Dolar yeni güne nasıl başladı? İşte son durum
Canlı yayına bağlanan Bakan Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Yaptığınız hadsiz bir isnat