Google tepkilere kulak verdi! Play Store'dan kaldırılan özellik geri geliyor - Son Dakika
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Google tepkilere kulak verdi! Play Store'dan kaldırılan özellik geri geliyor

22.07.2022 19:00
Google tepkilere kulak verdi! Play Store'dan kaldırılan özellik geri geliyor

Google kaldırılmasına karar verdiği Uygulama İzinleri sekmesinin gelen tepkilerden sonra geri geleceğini açıkladı.

Günlük hayatın vazgeçilmezlerinden mobil cihazlar, önemli ve kişisel verileri bünyesinde barındıran bir kasa konumunda. Ancak bu kasanın içerisine sızmaya ve verileri ele geçirmeye çalışan kötü niyetli bazı kişiler de mevcut. Günümüz itibariyle bünyesinde gizlice trojan barındıran ve kullanıcıların güvenliğini tehlikeye atan yüzlerce uygulama karşımıza çıkıyor.

Bu gibi yazılımlar bir şekilde denetimlerden geçerek Play Store gibi uygulama mağazalarında listelenmeyi başarıyor. Google da mayısta birtakım değişikliklere giderek bir süredir kullanımda olan Uygulama İzinleri sekmesinin yerine Veri Güvenliği özelliğinin geleceğini duyurmuştu. Ancak şirket, tepkilerin ardından geri adım atma kararı aldı.

Google Uygulama İzinleri sekmesini geri getirecek

Uygulama İzinleri, kullanıcıların bir uygulamayı telefonlarına yüklemeden önce kontrol ettiği kullanışlı bir araç konumundaydı. Google tarafından geliştirilen araçlarla otomatik olarak oluşturulan özellik sayesinde uygulamaları inceleyerek hangi izinlere ihtiyaç duyduğunu görebiliyorduk.

Google tepkilere kulak verdi! Play Store'dan kaldırılan özellik geri geliyor

Google, sekmeyi yeterli olmadığı gerekçesiyle kaldırma ve onun yerine mayısta tanıtılan Veri Güvenliği özelliğini getirme kararı aldı. Yeni işlevde veriler uygulama geliştiricileri tarafından hazırlanıyor ve hatta şirket, geliştiricilere gerekli bilgileri sağlaması için son tarih bile verdi.

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Veri Güvenliği özelliğinde bilgileri geliştiricilerin hazırlayacak olması kullanıcıların pek hoşuna gitmedi. Şirket eleştirilerin odak noktası haline gelirken, analistler de işlevin güvenlik sorunlarına yol açabilecek potansiyelde olduğunun altını çizdi. -Google'ın yanlış bilgi veren geliştiricileri cezalandıracağını açıklamasına rağmen-

Son ortaya çıkan bilgilere göre Google, kullanıcılardan gelen tepkilere kulak verdi ve konuyla ilgili geri adım attı. Şirket, yapmış olduğu açıklamada gelen geri bildirimlere dayanarak kaldırılan sekmenin geri geleceğini duyurdu. Ancak burada kesin bir tarih ya da zaman aralığı verilmedi. Veri Güvenliği işlevinin kaldırılmayacağını da belirtelim.

The Data safety section provides users with a simplified view of how an app collects, shares, & secures user data, but we also want to make app permissions information easily viewable for users to understand an app's ability to access specific restricted data & actions too.

— Android Developers (@AndroidDev) July 21, 2022

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Google tepkilere kulak verdi! Play Store'dan kaldırılan özellik geri geliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Google tepkilere kulak verdi! Play Store'dan kaldırılan özellik geri geliyor - Son Dakika
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