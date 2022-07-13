Google, Tinder'ı Play Store'dan kaldırmak istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Google, Tinder'ı Play Store'dan kaldırmak istiyor

13.07.2022 01:00
Google, Tinder'ı Play Store'dan kaldırmak istiyor

Tinder ve Google arasındaki gerilim büyüyor. Google, arkadaşlık uygulamasını Play Store'dan atmak için izin istedi.

Uzun süredir devam eden Google ve Tinder belirsizliğinde yeni bir karar alındığı ortaya çıktı. Tinder, OkCupid ve Hinge gibi uygulamaların geliştiricisi olan Match Group, Play Store'dan temelli olarak kaldırılabilir.

Google, Tinder'ın sahibi Match Group'u Play Store'dan atacak mı?

Arkadaşlık uygulaması devi ve Google arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor. Google, Match Group'un kendi uygulamaları üzerinden haksız avantaj elde ettiğini ve buna karşılık olarak Play Store'a ödeme yapmadığını iddia etti.

Google, Tinder'ı Play Store'dan kaldırmak istiyor

Tinder'ın geliştiricisi ile girdiği ihlal davasında Google, Match Group'u Play Store'dan kaldırma izni istedi. Yazılım devi ayrıca Tinder, OkCupid ve Hinge gibi uygulamaların haksız kazançlarını hedef göstererek maddi tazminat talep etti.

Nabza göre şerbet: Google, Tinder'a torpil yaptı

İlk olarak geçtiğimiz Mayıs ayında Match Group, Google'a bir dava açtı. Play Store'un Android için tekel haline geldiğini ve uygulamaların da buna göre hareket ettiğini söyleyen Match, Google'ın uygulama içi ödeme sistemini kullanmak istemedi.

Geliştirici ayrıca Google'ın komisyonlarının "fahiş" seviyede olduğunu belirtti. Fakat bu iddiaların gerçek olmadığını ve tüm geliştiricilere aynı kuralları uyguladıklarını dile getiren Google, söylentilere karşı bir dava açarak cevap verdi.

Daha önce Spotify ve Fortnite'ın geliştiricisi Epic Games de benzer iddialar üzerinden Google ve Apple'a yüklenmişti. Bu iki şirketin ise uygulamalardan yüzde 15 ila 30 arasında komisyon aldığını belirtmek gerekiyor.

Google, Tinder'ı Play Store'dan kaldırmak istiyor

Tinder başta olmak üzere Match Group'a ait diğer arkadaşlık uygulamalarının geleceği şimdilik belirsiz. Ancak şirket, Match Group'un kendileriyle daha önce bir sözleşme imzaladığını hatırlatmayı ihmal etmedi.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
James Webb Space Telescope Doodle Ekranına Taşındı James Webb Space Telescope Doodle Ekranına Taşındı
Kaynak: Shiftdelete

Tinder, Google, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Google, Tinder'ı Play Store'dan kaldırmak istiyor - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
21:21 DSÖ'den Covid-19 uyarısı: Vakalar yüzde 30 arttı, Covid-19 hiçbir yerde bitmedi
21:02 Survivor'un gündemden düşmeyen ismi Bernan Keklikler, turuncu bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu
20:43 NASA, uzayın en uzağını çekti! İşte kainatın o bir ucundan birbirinden esrarengiz görüntüler...
19:58 4 milyon kişi için hayati önemde! BMGK, Türkiye üzerinden Suriye'ye gönderilen insani yardımları 6 ay daha uzatma kararı aldı
19:34 İstanbul'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! İşte otomobilin scooter kullanan Dilara'ya çarptığı anlar...
18:18 Antrenmanda Van Aanholt ile kavga eden Kerem'den olay sonrası ilk sözler: Bu tür münakaşalar yaşanabilir ancak aramızda sevgi ve saygı bakidir
18:16 Fener'in golcüsü Premier Lig'den! Joshua King bu akşam İstanbul'a geliyor
18:12 ABD Afrin'de düzenlediği hava saldırısında DEAŞ'ın önemli ismi Mahir el-Agal'ı öldürdü
18:05 Sosyal medya bu aşkı konuşuyor! Çengelköy'de bir vatandaş sokaktaki taş parkeleri kalple donattı
17:48 Galatasaray'da gündeme bomba gibi düşen gelişme! Kerem ile Aanholt antrenmanda birbirine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 01:06:29. #1.12#
SON DAKİKA: Google, Tinder'ı Play Store'dan kaldırmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement