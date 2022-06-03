Google Translate'e Mozilla'dan rakip! - Son Dakika
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Google Translate'e Mozilla'dan rakip!

03.06.2022 16:38
Google Translate'e Mozilla'dan rakip!

Firefox Translations, çevrim dışıyken bile çeviri yapmaya olanak sağladığı gibi gizlilik konusunda da önemli bir adım atıyor.

Mozilla, Firefox'a internete ihtiyaç duymadan makine öğrenimi tabanlı bir çeviri aracı ekledi. Google ve Microsoft gibi devlerin elinde olan çeviri araçları konusunda Mozilla'dan oldukça iyi bir girişim olduğunu söyleyebiliriz.

Firefox Translations çevrim dışı çeviriye olanak sağlıyor

Firefox Translations adı verilen çeviri uygulaması direkt olarak tarayıcıya eklenebiliyor. Uygulama, bir dili ilk kez çevirdiğinde bazı kaynakları indirmesi ve gelişmiş modellere ihtiyaç duyuyor. Ancak asıl çeviri işi bilgisayarınızdan kilometrelerce uzaklıktaki veri merkezinde değil, bilgisayarınız tarafından yapılıyor.

Google Translate kapsamına birçok yeni dil ekledi!

Yeni uygulama, çevrim dışıyken bile çeviri yapmaya olanak sağladığı gibi gizlilik konusunda da önemli bir adım. Mozilla yeni çeviri uygulaması ile bulut sağlayıcılarına olan bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Bu sayede bu şirketlerin kaynaklarına olan ihtiyaç da azalacak.

Google Translate'e Mozilla'dan rakip!

Mozilla bir süredir çevrim dışı çeviriyi mümkün kılacak makine öğrenimi yapabilen uygulama üzerinde birkaç üniversite ile birlikte çalışıyordu. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Bergamot Projesi sonunda başarıya ulaşmış görünüyor. Normalde bu tür çeviri sistemleri, büyük boyutlara ve milyarlarca parametreye sahip büyük dil modeli merkezlerinde hayat buluyor. Ancak Mozilla bu durumu artık değiştirecek gibi görünüyor.

Google ve Microsoft'un bulut tabanlı araçları doğru ve sınırsıza yakın bilgi işlem gücüne sahip olmaları nedeniyle hızlı olsa da, verilerinizi üçüncü bir kişiye göndermeleri nedeniyle temel bir gizlilik ve güvenlik riski barındırıyordu. Üçüncü taraf uygulamalar tarafından analiz edilip geri gönderilmeleri gerekçesi ile bu tip sistemlerim gizliliği ihlal ettiği düşünülüyor.

Google Translate'e Mozilla'dan rakip!

İnsanlar internette gezinirken çeviri yaptıkları konular hakkında reklamlarla karşılaşmak istemiyor. Bu tip durumlar güvenilirlik ve gizliliğin önüne geçiyor. Mahremiyet konusunda endişe duyan çevrim içi çeviri uygulamaları kullanıcıları bundan böyle Firefox Translations'ı tercih edebilirler.

Henüz desteklenen dil sayısı kısıtlı

Mozilla'nın yeni çeviri uygulaması hakkında şimdilik tek sorun ise desteklenen dil sayısı olacak. Google Translate yüzün üzerinde dilde çeviri yaparken Firefox Translations'ta bu rakam oldukça düşük. Firefox'un desteklediği diller arasında İspanyolca, Bulgarca, Çekçe, Estonca, Almanca, İzlandaca, İtalyanca, Norveççe, Farsça, Portekizce ve Rusça bulunuyor.

Ancak bu uygulamanın kar amacı gütmeyen bir kuruluş ve bir grup akademisyen tarafından ortaya konan bir projenin ilk sürümü olduğunu hatırlatalım. Bu sistemin yine de ilerleyen dönemde gelişeceğini düşünüyoruz ancak dil çeşitliliği konusunda Google Translate kadar kapsamlı olması oldukça güç.

Peki siz yeni çevrim dışı çeviri uygulaması Firefox Translations hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Mozilla Firefox, Microsoft, Google, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Google Translate'e Mozilla'dan rakip! - Son Dakika

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