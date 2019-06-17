Son Dakika Haberleri: Google Türk da Vinci olarak bilinen İlhan Koman'ı doodle yaptı
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Google Türk da Vinci olarak bilinen İlhan Koman'ı doodle yaptı

1 saat önce

İnternetin en büyük arama motoru Google, dünyaca ünlü Türk heykeltıraş İlhan Koman'ın 98'inci doğum günü anısına bir doddle hazırladı. Bilim ve sanatı bir araya getiren eserleriyle sanat dünyasında kendine özgü bir konum edinen, bu özelliğinden ötürü Türk Da Vinci'si diye anılan İlhan Koman kimdir?

Google Türk da Vinci olarak bilinen İlhan Koman'ı doodle yaptı, System.String[]
İnternetin en büyük arama motoru Google, dünyaca ünlü Türk heykeltıraş İlhan Koman'ın 98'inci doğum günü anısına bir doddle hazırladı.

Bilim ve sanatı bir araya getiren eserleriyle sanat dünyasında kendine özgü bir konum edinen ve bu özelliğinden ötürü Türk da Vinci'si olarak anılan İlhan Koman kimdir?
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:53 
Google, İlhan Koman
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