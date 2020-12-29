Google, Uganda'nın gösterileri tahrik ettiği gerekçesiyle YouTube kanalarının kapatılması talebini reddetti - Son Dakika

Google, Uganda'nın gösterileri tahrik ettiği gerekçesiyle YouTube kanalarının kapatılması talebini reddetti

29.12.2020 11:33
Google, Uganda'nın gösterileri tahrik ettiği gerekçesiyle YouTube kanalarının kapatılması talebini reddetti, System.String[]

Afrika ülkesi Uganda'nın, en az 50 kişinin hayatını kaybettiği gösterileri tahrik ettiği gerekçesiyle 17 YouTube kanalının kapatılması talebinin Google tarafından reddedildiği bildirildi.

Afrika ülkesi Uganda'nın, en az 50 kişinin hayatını kaybettiği gösterileri tahrik ettiği gerekçesiyle 17 YouTube kanalının kapatılması talebinin Google tarafından reddedildiği bildirildi.

Google'un Afrika İletişim ve Halkla İlişkiler Başkanı Dorothy Ooko, Uganda hükümetinin söz konusu kapatma talebinin yerine getirilmesinin zor olduğuna dikkati çekti.

Ooko, "Biz her zaman yerel mahkemelere uyarız ancak bunun geçerli bir mahkeme kararı olması gerekiyor." açıklamasını yaptı.

Uzmanlar ise Uganda'nın seçim öncesi süreçte YouTube kanallarını kapatma talebinin önyargılı bir adım olduğunu ileri sürdü.

YouTube kanalları hükümeti zor durumda bırakıyor

Ugandalı üniversite öğrencisi Ed Menya, ülkesinde ana akım medyanın muhalif adayları ön plana çıkarmadığına dikkati çekerek, "Muhaliflerin kampanya takımı interneti kullandığında rejim zor durumda kaldı. Birini kapattığınızda birkaç dakika içerisinde diğer kanal devam ediyor." dedi.

Ülkeyi seçime hazırlamakla görevli yetkilileri eleştiren Menya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri bahanesiyle muhalif seçim kampanyalarının engellenmeye çalışıldığına dikkati çekti.

Doktora öğrencisi Huthaifa Busuulwa da rejimin muhalif kanalları susturmaya çalıştığını ancak bu durumun toplumda daha fazla kaygı yarattığını dile getirdi.

Busuulwa, "Google, Uganda'nın kapatma talebini reddetmelidir çünkü hükümet, Uganda yasalarını ihlal ediyor." diye konuştu.

Dijital Medya uzmanı Juliet Nanfuka da kapatma talebinin meşru olmadığını ve farklı seslerin bu yolla susturulmaya çalışıldığını söyledi.

Uganda'da hükümet, en az 50 kişinin hayatını kaybettiği gösterileri tahrik ettiği gerekçesiyle 17 YouTube kanalının kapatılmasını talep etmişti.

Google'a yapılan başvuruyla kapatılması talep edilen kanallar arasında Trending Channel UG, Uganda Yaffe, Uganda News Updates ve Uganda Empya da bulunuyor.

11 başkan adayı yarışacak

Uganda'da 14 Ocak'ta düzenlenecek seçimde 11 başkan adayı yarışacak.

"Bobi Wine" olarak da bilinen pop yıldızı 38 yaşındaki Kyagulanyi, 1986'dan bu yana iktidarda olan Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin en büyük rakibi olarak görülüyor.

Halkla İlişkiler, Afrika, Google, Uganda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Google, Uganda'nın gösterileri tahrik ettiği gerekçesiyle YouTube kanalarının kapatılması talebini reddetti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güne düşüşle başlayan dolar 7,41'den işlem görüyor Sahte kimlik düzenleyip, dublör kullanan dolandırıcılar milyonluk dükkanları üzerlerine geçirdi Ailesine sinirlenen madde bağımlısı adam, evini ateşe verdi Evlendirme işlemlerinde yeni dönem! Yerleşim yeri ve adres şartı kaldırıldı Sergen Yalçın, 2020 yılında en çok puan toplayan teknik direktör oldu Prof. Dr. Orhan Şen: Türkiye 2030 yılında su fakiri bir ülke olacak Son Dakika! Çin aşısı yarın Türkiye'ye geliyor TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti
Karabağ'da SİHA'ların darmadağın ettiği Ermenistan, Rusya'nın 10 yıl önce ürettiği İHA'ları satın alacak Karabağ'da SİHA'ların darmadağın ettiği Ermenistan, Rusya'nın 10 yıl önce ürettiği İHA'ları satın alacak         
11:17
Son Dakika: 2021 Motorlu Taşıt Vergisi ücretleri belli oldu! En yüksek 50 bin 17 lira olacak Son Dakika: 2021 Motorlu Taşıt Vergisi ücretleri belli oldu! En yüksek 50 bin 17 lira olacak         
10:49
Bağlamasını alıp donan Çıldır Gölü'nde saz çalıp türkü söyledi Bağlamasını alıp donan Çıldır Gölü'nde saz çalıp türkü söyledi         
10:46
Kara para operasyonu! Ünlü iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da dahil olduğu 19 kişiye gözaltı kararı Kara para operasyonu! Ünlü iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da dahil olduğu 19 kişiye gözaltı kararı         
10:30
Eşinin yasını tutan kuğu, tren seferlerini durdurdu Eşinin yasını tutan kuğu, tren seferlerini durdurdu         
10:12
Yerli otomobil fabrikasının inşaatı ocakta başlıyor! 5 bin kişiye istihdam sağlanacak Yerli otomobil fabrikasının inşaatı ocakta başlıyor! 5 bin kişiye istihdam sağlanacak         
10:07
Kendisinden 9 yaş büyük olan Dilara Aksüyek ile aşk yaşayan Onur Bay, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu Kendisinden 9 yaş büyük olan Dilara Aksüyek ile aşk yaşayan Onur Bay, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu         
10:04
Yayıncı kuruluş spikeri Seyhan Şaşko'nun 1 yıldır Ersin Düzen ile birlikte olduğu ortaya çıktı Yayıncı kuruluş spikeri Seyhan Şaşko'nun 1 yıldır Ersin Düzen ile birlikte olduğu ortaya çıktı         
09:59
Son dakika: Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların aylıkları erken ödenecek Son dakika: Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların aylıkları erken ödenecek         
09:41
Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak         
09:39
Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi         
09:05
İspanya'da koronavirüs aşısı olmayı reddeden vatandaşların kaydı tutulacak İspanya'da koronavirüs aşısı olmayı reddeden vatandaşların kaydı tutulacak         
03:58
Prof. Dr. Uğur Şahin'den korkutan açıklama: Koronavirüs 10 sene daha aramızda olacak Prof. Dr. Uğur Şahin'den korkutan açıklama: Koronavirüs 10 sene daha aramızda olacak         
20:40
İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti         
16:14
Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi         
16:03
Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL         
15:46
Hastanede yastıkla hastayı boğarak öldüren genç kadının ifadesi dehşete düşürdü Hastanede yastıkla hastayı boğarak öldüren genç kadının ifadesi dehşete düşürdü         
15:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2020 11:38:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Google, Uganda'nın gösterileri tahrik ettiği gerekçesiyle YouTube kanalarının kapatılması talebini reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei