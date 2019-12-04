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Son Dakika Dünya Google'un kurucuları Page ile Brin, Alphabet'deki başkanlık ve CEO'luk görevlerini bırakıyor - Son Dakika Dünya

Google'un kurucuları Page ile Brin, Alphabet'deki başkanlık ve CEO'luk görevlerini bırakıyor

6 saat önce

Google'un kurucuları Larry Page ile Sergey Brin, Google'ın çatı şirketi olan Alphabet’in icra kurulu başkanlığı (CEO) ve başkanlık görevlerinden ayrılacaklarını duyurdu. Google’ın CEO'su Hint asıllı Sundar Pichai ise Alphabet’in başında ikilinin yerini alacak

Google'un kurucuları Page ile Brin, Alphabet'deki başkanlık ve CEO'luk görevlerini bırakıyor, System.String[]

Teknoloji devi Google'un kurucuları Larry Page ile Sergey Brin, Google'ın çatı şirketi olan Alphabet'in icra kurulu başkanlığı (CEO) ve başkanlık görevlerinden ayrılacaklarını duyurdu. Google'ın CEO'su Hint asıllı Sundar Pichai ise Alphabet'in başında ikilinin yerini alacak.


Fakat bu ayrılığın temelli olmadığının altını çizen Page ve Brin, firmanın yönetim kurulunda görev almaya devam edecek.

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Larry Page, Alphabet, Google, CEO, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:28 
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