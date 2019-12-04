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Google'un kurucuları Page ile Brin, Alphabet'deki başkanlık ve CEO'luk görevlerini bırakıyor
6 saat önce
Google'un kurucuları Larry Page ile Sergey Brin, Google'ın çatı şirketi olan Alphabet’in icra kurulu başkanlığı (CEO) ve başkanlık görevlerinden ayrılacaklarını duyurdu. Google’ın CEO'su Hint asıllı Sundar Pichai ise Alphabet’in başında ikilinin yerini alacak
Teknoloji devi Google'un kurucuları Larry Page ile Sergey Brin, Google'ın çatı şirketi olan Alphabet'in icra kurulu başkanlığı (CEO) ve başkanlık görevlerinden ayrılacaklarını duyurdu. Google'ın CEO'su Hint asıllı Sundar Pichai ise Alphabet'in başında ikilinin yerini alacak.
Fakat bu ayrılığın temelli olmadığının altını çizen Page ve Brin, firmanın yönetim kurulunda görev almaya devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:28
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