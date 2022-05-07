Google, uygunsuz reklamlara geçit vermedi! - Son Dakika
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Google, uygunsuz reklamlara geçit vermedi!

07.05.2022 00:26
Google, uygunsuz reklamlara geçit vermedi!

Google tarafından yayınlanan 2021 Reklam Güvenliği Raporu verilerine göre şirket, 2021 yılında 3.4 milyar uygunsuz reklamı kaldırdı.

Google, dünyanın en büyük arama motorları arasında yer alıyor. Her ne kadar son yıllarda birçok arama motoru piyasaya çıksa da dünyaca ünlü arama motorunu kimse tahtından kaldıramadı. Bu da birçok insanın Google hizmet ve reklam uygulamalarını kullanmasına sebep oldu.

Google hizmetleri arasında mailden takvime kadar birçok servis bulunuyor. Bunlara ek olarak web siteleri için arama motoru kendi reklam servisini sunuyor. Bu da birçok kişinin Google Ads kullandığı anlamına geliyor. Birçok kötü niyetli kişi, bu reklam servisini kullanarak kendi reklamlarını yapmaya çalışıyor. Yapılan yeni açıklamaya göre Google, bu yıl içerisinde milyarlarca reklamı kaldırdı ve milyonlarca hesabı kapattı.

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Google, milyonlarca kötü niyetli kişinin reklam hesaplarını kapattı!

Google tarafından yeni yayınlanan 2021 Reklam Güvenliği Raporu'nda şirketin bu yıl içerisinde yaptığı uygulamalara yer verildi. Rapordaki ayrıntılara göre şirket, 3.4 milyar reklamı kaldırdı, 5.7 milyardan fazla reklamı kısıtladı ve 5.6 milyon adet reklam veren hesabını tamamen Ads ağından çıkardı.

Google, uygunsuz reklamlara geçit vermedi!

Kaldırılan 3.4 milyar reklamın 650 milyonu reklam ağını kötüye kullanmaktan dolayı kaldırılırken 280 milyonu ise yetişkinlere uygun içeriklerle ilgili kuralları ihlal ettikleri için kaldırıldı. Geriye kalanlardan 137 milyonu ticari marka ihlalleri sebebiyle kaldırıldı. Reklamların 125,6 milyonu ise uygunsuz içerikleri içeriyordu.

Bu engellemeler sayesinde reklamların 63.000 web sitesinde ve 1.7 milyar yayıncı sayfasında görünmesini engellemiş oldu. Yayınlanan bilgilere göre Google, 2021 yılında yaptığı politika değişikleri sayesinde uygunsuz reklam içeriklerini engelledi. 2021 yılında şirket, politikalarında bazı değişikler uygulamıştı.

Google, uygunsuz reklamlara geçit vermedi!

2021'de Google, tekrar eden politika ihlalleri için çoklu ihtar sisteminin yanı sıra reklam verenler ve yayıncılar için 30'dan fazla kısıtlama getirdi. Buna ek olarak yapılan açıklamalarda şu sözlere yer verildi: "Potansiyel tehditlerin bir adım önünde olmak için politikalara, uzman ekibimize ve uygulama teknolojisine yatırım yapmaya devam edeceğiz."

Peki, sizin düşünceleriniz neler? Sizce Google reklam politikaları yeterli mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında veya SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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