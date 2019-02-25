Son Dakika Haberleri: Google ve Apple Vergileri 2020'ye Kadar Hazır Olmaz'

Google ve Apple Vergileri 2020'ye Kadar Hazır Olmaz'

1 saat önce

Rheinische Post'un haberine göre Scholz, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) kuralları çerçevesinde oluşturulabilecek olası bir çözümün 2020 yılına kadar hazır olmayacağını belirtti.

Google ve Apple Vergileri 2020'ye Kadar Hazır Olmaz', System.String[]
Rheinische Post'un haberine göre Scholz, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) kuralları çerçevesinde oluşturulabilecek olası bir çözümün 2020 yılına kadar hazır olmayacağını belirtti. Scholz, bu sırada hafif yavaşlamış olsa da Almanya ekonomisindeki yukarı yönlü eğilimin devam etmesini beklediğini söyledi. Scholz, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılık sürecinin oluşturduğu ekonomik risklere önem verilmesi gerektiğinin de altını çizdi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:05 

Almanya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Borussia Dortmund 3 Hafta Sonra 3 Puan Aldı Rusya, Olası Bir Savaşta ABD'de Vurulacak 5 Hedefi Belirledi

BMW'ye Emisyon Hatası Nedeniyle 8,5 Milyon Euro Ceza Kesildi Tarihler Belli Oldu! Erdoğan ve Bahçeli 3 Kentte Ortak Miting Yapacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 14:20:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Google ve Apple Vergileri 2020'ye Kadar Hazır Olmaz'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]