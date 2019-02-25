Google ve Apple Vergileri 2020'ye Kadar Hazır Olmaz'
1 saat önce
Rheinische Post'un haberine göre Scholz, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) kuralları çerçevesinde oluşturulabilecek olası bir çözümün 2020 yılına kadar hazır olmayacağını belirtti.
Rheinische Post'un haberine göre Scholz, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD
) kuralları çerçevesinde oluşturulabilecek olası bir çözümün 2020 yılına kadar hazır olmayacağını belirtti. Scholz, bu sırada hafif yavaşlamış olsa da Almanya
ekonomisindeki yukarı yönlü eğilimin devam etmesini beklediğini söyledi. Scholz, Birleşik Krallık
'ın Avrupa Birliği
'nden ayrılık sürecinin oluşturduğu ekonomik risklere önem verilmesi gerektiğinin de altını çizdi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:05
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