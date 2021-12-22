GOOGLE VE YEDİTEPE'DEN TÜRK MUTFAĞINI TANITMAK İÇİN İŞ BİRLİĞİ - Son Dakika

? Dünyanın her yerinden iş ortağı olduğu kuruluşların kültür-sanat eserlerine sayfasında yer veren Google Arts & Culture, Türk mutfak kültürünün tanıtımı için Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile iş birliği anlaşması imzaladı. Bu kapsamda Türkiye'nin bütün yöreleri sayfada bilim, sanat ve kültür ağırlıklı olarak dünyaya tanıtılacak.

Yeditepe Üniversitesi, Google Arts & Culture ile iş birliğini basın yemeği düzenleyerek açıkladı. Çalışmanın detaylarının anlatıldığı, İstanbul'da bir restoranda gerçekleşen yemeğe üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı, ressam Prof. Gülveli Kaya ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sibel Özilgen ve gazeteciler katıldı. Üniversite temsilcileri bu anlaşmayla Türkiye'nin tanıtımı konusunda milli bir görev üstlendiklerine dikkat çekti.

?TÜRKİYE'DEN BU ALANDA ÜNİVERSİTE OLARAK BİR TEK BİZ VARIZ?

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, Türkiye'den sadece kendilerinin yer aldığına dikkat çekerek, 'Google'ın mutfak sanatlarıyla ilgili uygulamasının içinde Türkiye'yi temsilen bize yer verdiler. Onu da kendileri seçtiler ve Türkiye'deki ilk kurulan Güzel Sanatlar Fakültesi altındaki Gastronomi Mutfak Sanatları Bölümümüzün bugüne kadar yaptığı çalışmalar, yayınlar sonucunda bu sayfayı bize açtılar. Şu an Türkiye'den bu alanda üniversite olarak bir tek biz varız ve 1 yıl içinde tüm dünyada, farklı ülkelerde bu platforma katılanların tanıtımı başlayacak. Biz de bunu ekim ayı itibariyle yayına vermiş durumdayız ve geliştiriyoruz. Umuyorum, Türkiye'de birçok farklı üniversite, özel firmaların burada yer alması Türk mutfağını tüm dünyaya tanıtmak için çok önemli olacaktır' diye konuştu.

PROF. DR. KAYA: GURUR VE SORUMLULUK VERİCİ

Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve ressam Prof. Dr. Gülveli Kaya ise 'Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümümüzle 'gastroartoloji' bir konsantrasyon programı geliştirdik. Sanatçı gibi düşünen bireyler yetiştirmek, fakültemizin bir misyonu. Bu detaylar Google'ın da dikkatini çekti ve bizimle iletişime geçildi. Bu tesadüfen olmuş bir şey değildi. Bu bizim çalışmalarımızda doğru şeyler yaptığımızın sağlaması niteliğinde. Türk mutfağını tanıtma konusunda Google gibi küresel anlamdaki bu güçlü platformda yer almak gurur ve sorumluluk verici. Bunu başarı ile yapabileceğimize bilimsel anlamda ve sanatsal tarafında da başarı ile yapabileceğimize inanıyoruz. Bu açıdan ülkemize hayırlı olmasını ve Türk mutfağının güvenilir ellerde olduğunu, bilimsel anlamda savunulur bir platformda olduğunu da paylaşmak istiyorum? dedi.

PROF. DR. ÖZİLGEN: TEKLİF GOOGLE'DAN GELDİ

Üniversitenin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sibel Özilgen de bölümün multidisipliner olduğunu vurgulayarak, 'Türk mutfağından patentli ürünü olan tek bölüm biziz ve çok farklı iş birliklerimiz var. Farklı çalışmalar yaparken, yaptığımız çalışmalar uluslararası alanda ciddi şekilde ses getirdi. Biz çalışmaları yaparken Türk mutfak kültürünü ortaya koyuyoruz. Bir bilim ayağında çalışacaksak Türk mutfağından örneklemelerle yapıyoruz. Google'dan bir teklif geldi. 'Çalışmalarınızı çok beğendik, sayfamıza birlikte katkı sağlayalım' denildi? ifadelerini kullandı.

ÜLKEMİZİN TANITIMI ADINA BÜYÜK BİR ADIM ATTIK Yapılan çalışmanın detayları paylaşan Prof. Dr. Özilgen, 'Yapılan bütün çalışmalar öğrencilerle birlikte yapıldı. Bilim, sanat ve kültür alanından örnekler var. Çok gururluyuz çünkü Türkiye'den üniversite olarak böyle bir projede yer alacak olmanız, dünyanın en önemli arama motorlarından birinin size gelmiş olmasına bir de Türkiye açısından bakıyoruz. Türk mutfak kültürünün tanıtılması, anlatılması için çok önemli bir platform olduğunu düşünüyoruz. Çok zengin bir sayfa. 300 küsür fotoğraf var ve bunların bir kısmı Türkiye'yi de tanıtacak şekilde tasarlanmış. İlk başta İstanbul özelinde yaptığımız çalışmalar var. Bizim için hem bilim adına büyük bir gurur hem de ülkemizin tanıtımı adına da büyük bir adım attığımızı düşünüyorum' diye konuştu.

TÜRK MUTFAĞINA KÜLTÜR, SANAT VE BİLİM OLARAK BAKIYORUZ

Dünyanın her yerinde milyonlarca insanın bu sayfaya baktığını dile getiren Prof. Dr. Özilgen, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bu sayfanın bir süresi yok ve artık bizim. Bir sonraki jenerasyon bunu besleyerek, Türk mutfak kültürünü farklı yönleriyle besleyerek yolumuza devam edeceğiz. Google Arts & Culture, dünyanın en önemli aplikasyonlarından bir tanesi. Temel olarak dünyadaki bütün büyük müzeleri, online olarak gezebileceğiniz bir platform. Kültür ve sanat ağırlıklı bir platform. Bizim de Türk mutfağına bakışımız kültür, sanat ve bilim boyutuyla bakıyoruz. Bu sayfayı gezdiğinizde geleneksel ürünlerimize, geleneksel yemeklerimize, öğrencilerle birlikte sanat, kültür ve bilim ayağıyla baktığımızı göreceksiniz.'

TÜRKİYE'NİN TÜM YÖRELERİ YER ALACAK

En son Artvin dosyası hazırladıklarını ifade eden Prof. Dr. Sibel Özilgen, 'Bu dosyada Artvin'in yöresel yemeklerini anlatırken aynı zamanda bir kültürü oluşturan coğrafyasını, hayvancılığını, yöreyi de tanıtabilecek çekimler de yaptık. Aynı zamanda yöredeki geleneksel olarak kullanılan alet ekipmanları, coğrafi yapısı nedeniyle oluşan kültürel etkileşimleri de anlattığımız fotoğrafları ve yazıları da orada bulabileceksiniz. Artvin bir örnek, biz bunu farklı şekillerde yaptık. Tarhana, ıspanak borani, çevirme tatlısı ile yaptık. Daha çok yeni ve 1 senedir üzerinde çalışıyoruz. İstanbul özelinde başladık, Artvin ile devam ettik. Türkiye'nin bütün yörelerini teker teker sayfamızda bilim, sanat ve kültür ağırlıklı olarak hem biz hem de tüm dünya gezebiliyor olacak' dedi.