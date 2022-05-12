Google Wallet, güncellenmiş haliyle geri geldi! - Son Dakika
Üye Girişi

Google Wallet, güncellenmiş haliyle geri geldi!

12.05.2022 12:26
Google Wallet, güncellenmiş haliyle geri geldi!

I/O 2022 etkinliğinde Google Wallet uygulamasını tanıtıldı. Cüzdanın güncellenmiş versiyonu, birçok yeniliğe sahip.

Google, 11 ve 12 Mayıs tarihlerinde düzenleyeceği I/O 2022 etkinliğinin ilk gününü tamamladı. Birçok yeniliğin tanıtıldığı ilk gün, daha önce bulunan bazı uygulamaların da güncel versiyonlarına sahne oldu. Bunlardan birisi de Google Wallet oldu.

Google Pixel Buds Pro tanıtıldı! Fiyatı ve özellikleri

Kredi kartı, dijital kimlik, araba anahtarı ve daha fazlası Google Wallet'da

Google, I/O 2022 etkinliğinin ilk gününde tanıttığı yeniliklerden birisi de Google Wallet, oldu. Bilindiği üzere şirket, daha önce bu uygulamayı hayata sokmuştu. Ancak Google Pay ile birleşerek ortadan kayboldu. Google bugün, uygulamayı çok daha genişletmiş bir şekilde güncelleyerek kullanıma sundu.

Google Wallet, güncellenmiş haliyle geri geldi!

Özetle cüzdan, Android cihazlarda banka ve kredi kartlarını depolamak ve yönetmek için kullanılacak. Ancak kullanım alanları sadece bununla da sınırlı kalmayacak. Öyle ki kredi kartları, dijital kimlikler, toplu taşıma kartları, konser biletleri, araba anahtarı ve daha fazlasını bünyesinde depolayabilecek.

Öte yandan şirket, Google Wallet'in diğer uygulamaların Cüzdanları ile entegre olabileceğini belirtti. Toplu taşıma kartlarında da kullanılabilecek cüzdan, önemli bir özelliği de beraberinde getirecek. Toplu taşıma kartı tanımlı Google Wallet, içinde kalan miktarı ve Haritalar ile olası rotaları görüntüleyebilecek.

Google Wallet, güncellenmiş haliyle geri geldi!

Yeni cüzdan tanıtılırken Google Pay'in durumu ise merak konusu oldu. Konuya ilişkin olarak şirketin Ödemeler Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Arnold Goldberg, Google Pay uygulamasının cüzdana eşlik eden bir uygulama olacağını belirtti.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından veya SDN Forum'dan bizlerle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
500
İlk taksit ödemelerinde son gün 31 Mayıs İlk taksit ödemelerinde son gün 31 Mayıs Google, Pixel 7, Pixel 7 Pro ve tabletini tanıttı! Google, Pixel 7, Pixel 7 Pro ve tabletini tanıttı!

Kredi Kartı, Google, Mayıs, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

Son Dakika Güncel Google Wallet, güncellenmiş haliyle geri geldi! - Son Dakika


Son Dakika
18:01 Rusya'dan çekilen McDonalds'ın farklı bir isim kullanarak geri döneceği öne sürüldü!
18:00 Avrupa Güney Gözlemevi paylaştı: Galaksimizde bulunan süper kütleli 'Karadelik'
17:54 30 yıldır kalçasının üzerine oturamıyor! Genç kadının tek dileği duygulandırdı
17:45 KKTC'de Milletvekili Ünal Üstel başkanlığında yeni hükümet kuruldu
17:35 Eskişehir Valiliği'nden yasaklanan festival açıklaması: Terör riski bulunuyor
17:21 Eski milli futbolcunun kızı, Ünlü bir dergi için kamera karşısına geçti! Pozları babasına sürpriz olacak
16:58 Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen eski futbolcu Sezer Öztürk, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı
16:52 DEVA'dan "Suç duyurusunda bulunacağız" açıklamasını yapan Gaziantep Valiliği'ne tepki: Sabırsızlıkla bekliyoruz
16:49 AK Partili Bülent Turan'dan "Canan Kaftancıoğlu" tepkisi: "Gel Muharrem"den, "koşun vekillere!"
16:38 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan'a yeniden tutuklama kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 18:28:24. #1.12#
SON DAKİKA: Google Wallet, güncellenmiş haliyle geri geldi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement