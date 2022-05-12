Google Wallet, güncellenmiş haliyle geri geldi! - Son Dakika

Google, 11 ve 12 Mayıs tarihlerinde düzenleyeceği I/O 2022 etkinliğinin ilk gününü tamamladı. Birçok yeniliğin tanıtıldığı ilk gün, daha önce bulunan bazı uygulamaların da güncel versiyonlarına sahne oldu. Bunlardan birisi de Google Wallet oldu.

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Kredi kartı, dijital kimlik, araba anahtarı ve daha fazlası Google Wallet'da

Google, I/O 2022 etkinliğinin ilk gününde tanıttığı yeniliklerden birisi de Google Wallet, oldu. Bilindiği üzere şirket, daha önce bu uygulamayı hayata sokmuştu. Ancak Google Pay ile birleşerek ortadan kayboldu. Google bugün, uygulamayı çok daha genişletmiş bir şekilde güncelleyerek kullanıma sundu.

Özetle cüzdan, Android cihazlarda banka ve kredi kartlarını depolamak ve yönetmek için kullanılacak. Ancak kullanım alanları sadece bununla da sınırlı kalmayacak. Öyle ki kredi kartları, dijital kimlikler, toplu taşıma kartları, konser biletleri, araba anahtarı ve daha fazlasını bünyesinde depolayabilecek.

Öte yandan şirket, Google Wallet'in diğer uygulamaların Cüzdanları ile entegre olabileceğini belirtti. Toplu taşıma kartlarında da kullanılabilecek cüzdan, önemli bir özelliği de beraberinde getirecek. Toplu taşıma kartı tanımlı Google Wallet, içinde kalan miktarı ve Haritalar ile olası rotaları görüntüleyebilecek.

Yeni cüzdan tanıtılırken Google Pay'in durumu ise merak konusu oldu. Konuya ilişkin olarak şirketin Ödemeler Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Arnold Goldberg, Google Pay uygulamasının cüzdana eşlik eden bir uygulama olacağını belirtti.

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