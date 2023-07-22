Google Yapay Zekasına Sergey Brin'in Geri Dönüşü - Son Dakika
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Google Yapay Zekasına Sergey Brin'in Geri Dönüşü

22.07.2023 09:43

Google'ın kurucu ortağı Sergey Brin, yapay zeka çalışmalarına aktif olarak katılmaya başladı. Brin, yeni nesil yapay zeka modeli Gemini'nin ekibiyle birlikte çalışarak ChatGPT benzeri bir deneyim sunacak ve haber oluşturma konusuna odaklanacak. Ayrıca Brin, Google'ı yapay zeka araştırma ve geliştirmesine daha fazla yatırım yapmaya teşvik ediyor.

Google, yapay zeka alanına milyarlarca dolarlık yatırımlar yaptı ve birden fazla proje ortaya koydu. Ancak son yıllarda ChatGPT ve Bing Chat gibi rakiplerin çıkmasıyla birlikte bu alandaki rekabet kızıştı. Bunun üzerine kurucu ortak ve eski CEO Sergey Brin'in Google'a aktif şekilde geri döndüğü ifade edildi.

Google yapay zekası Sergey Brin'e emanet

Wall Street Journal tarafından yayınlanan bir rapora göre, Google'ın kurucu ortağı Sergey Brin son aylarda şirketin yapay zeka çalışmalarına katılımını artırdı. Brin'in haftada üç ila dört gün Google ofislerini ziyaret ettiği ve yeni nesil yapay zeka modeli Gemini'nin ekibiyle birlikte çalıştığı bildirildi.

Google Yapay Zekasına Sergey Brin'in Geri Dönüşü

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan Gemini projesi, ChatGPT benzeri bir deneyim sunacak ve haber oluşturma konusuna odaklanacak. Yapay zekanın "son gelişmelere" bakarak ve olayları analiz ederek makaleler oluşturacağı söylendi. Google kurucu ortağının da proje için işe alım sürecinde kilit rol oynadığı bildirildi.

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Sergey Brin'in ayrıca Google'ı yapay zeka araştırma ve geliştirmesine daha fazla yatırım yapmaya teşvik ettiği söyleniyor. Google, son zamanlarda birçok teknoloji şirketiyle yarışa girmiş durumda. Microsoft, Amazon ve Meta yapay zekaya büyük yatırımlar yapıyor ve Google da bu alanda eski yöneticisine güveniyor.

Google 1998 yılında Larry Page ile kuran Sergen Brin, son yıllarda aktif şekilde yapay zekayla ilgilendiğini açıkladı. Yapay zekanın birçok sektörde devrim yaratma potansiyeli hakkında açıklamalarda bulundu, ancak "sosyal fayda için kullanılmasıyla" özellikle ilgilendiği belirtti.

Google Yapay Zekasına Sergey Brin'in Geri Dönüşü

Google CEO'su Sundar Pichai'nin ise kurucu ortağın Gemini'a dahil olmasını desteklediği bildirildi. Brin'in, bu alana yatırım yapmaya devam eden Google için deneyiminin değerli olacağına inandığı söyleniyor.

Kaynak: Shiftdelete
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Sergey Brin, Google, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Google Yapay Zekasına Sergey Brin'in Geri Dönüşü - Son Dakika


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