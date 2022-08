Son Play Store güncellemesi ile önemli bir sorun ortadan kalkıyor!

Google, Ağustos ayının başında Google Play sistem güncellemesini yayınlamıştı. Bu güncellemenin ardından bazı kullanıcılar Google Play üzerinden "güncellemeyi kontrol et" bölümüne erişim sıkıntılarını bildirdiler. Android kullanıcılarından gelen şikayetler üzerien Google yeni bir güncelleme daha getirdi.

Google, Play Store'daki güncelleme sorununu çözdü

Google yayınladığı yeni bir Google Play Store güncellemesiyle bu sorunu çözmüş görünüyor. Bu sorunun çözümü ile birlikte kullanıcılar artık uygulamalarının güncel olup olmadıklarını kontrol edebilecek. Google bu sayede kullanıcıların Play Store'da yapılan herhangi bir güncellemeyi kaçırmalarının önüne geçmiş oldu.

Google Play sistem güncellemelerini kontrol etmek için cihaz ayarlarındaki güvenlik kısmına giriş yapabilirsiniz. Bu bölümde cihazınızın Google Play sistem güncellemesini aldığı tarihi görebilirsiniz. Bu kısmın üzerine tıklandığında ise "Güncelleme için son kontrol" saati de karşınıza çıkacaktır. Aynı zamanda mevcut Android sürümü ve "güncellemeyi kontrol et" bölümü de çıkacaktır.

Google Play Store v31.9.20-21 is rolling out, and it fixes checking for Google Play System Updates! H/T @hirenvasani pic.twitter.com/0DXdcXq9C9 — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 23, 2022

Yukarıda belirtilen hata nedeniyle, Pixel cihazlarda Google Play Store sistem güncellemesi seçeneği işlevini yitirmişti. Bu yüzden kullanıcılar artık "Güncellemeyi kontrol et" bölümüne erişemiyordu. Öte yandan, Google Play sistem güncelleme seçeneği, diğer üreticilerin cihazlarındaki güvenlik ayarlarından ise tamamen kayboldu.

Google Play Store v31.9.20 güncellemesi ile birlik bu sorun ortadan kalkmış görünüyor. Güncellemenin ardından Google Pixel ve diğer Android kullanıcıları tekrardan "güncellemeleri kontrol et" seçeneğine kavuşmuş oldu.

Her ne kadar basit gibi görünse de uygulamaların ve telefonun güncel tutulması büyük bir önem taşıyor. Güncellemeler ile birlikte uygulama ve cihazlar içerisindeki bazı hatalar gideriliyor. Böylelikle de akıllı telefon ve tabletler kötü niyetli kişilerden korunduğu gibi kullanıcı deneyimi de daha üst seviyeye çıkabiliyor.

Neyse ki Google hızlı davranarak bu sorunu kısa süre içerisinde çözmeyi başardı. Peki siz Google Play Store'da yaşanan sorun hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.