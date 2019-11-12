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Goran Bregovic İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen "8. Uluslararası Klarnet Festivali", Balkan müziğinin usta isimlerinden Goran Bregovic'in konseriyle başladı.

Goran Bregovic İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen "8. Uluslararası Klarnet Festivali", Balkan müziğinin usta isimlerinden Goran Bregovic'in konseriyle başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere Halkbank ve Vakıfbank'ın desteğiyle düzenlenen festival kapsamında sahneye çıkan Bregovic, Bostancı Gösteri Merkezinde dinleyicileriyle bir araya geldi.

Festivale "Three Letter from Sarajevo" adlı projesi ile katılan sanatçı, sahnede yaptığı konuşmada festivale katılmak dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Konserde "The Wedding and The Funeral Band" (Düğün ve Cenaze Orkestrası) ile sahne alan Goran Bregovic, aralarında "Gas Gas", "Hopa Cupa" ve "Maki Maki"nin bulunduğu birçok sevilen parçasını seslendirdi.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, Bosnalı sanatçıya konser sonuna doğru festivalin sanat direktörü Serkan Çağrı da eşlik etti. Seyircilerin de dans ederek şarkılara ritm tuttuğu konser, yaklaşık iki saat sürdü.

Bregovic, ayrıca festival kapsamında yarın Ankara Congresium'da da bir konser verecek.

Festivalde aynı zamanda şarkılarında dünyanın farklı coğrafyalarından müzikleri harmanlayan Yasmin Levy, 14 Kasım'da Ankara Congresium'da ve 16 Kasım'da İstanbul'da Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi (MKM) Atilla İlhan Sahnesinde hayranlarıyla bir araya gelecek.

Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı da rembetiko müziğinin önemli temsilcilerinden biri olarak gösterilen Cafe Aman İstanbul Grubu ile aynı sahneyi paylaşacak. Aynı zamanda Türkçe ve Yunanca şarkıların seslendirileceği konser, 17 Kasım'da Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonunda, 18 Kasım'da İstanbul'da MKM Atilla İlhan Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Goran Bregovic, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:34 Kaynak: AA
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