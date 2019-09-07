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Goran bregoviç'ten izmir fuarı'nda konser

1 dakika önce

SARAYBOSNALI müzisyen Goran Bregoviç, İzmir Enternasyonal Fuarı'nda hayranlarıyla buluştu.

Goran bregoviç'ten izmir fuarı'nda konser, System.String[]
SARAYBOSNALI müzisyen Goran Bregoviç, İzmir Enternasyonal Fuarı'nda hayranlarıyla buluştu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından bu yıl 88'incisi düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında konser veren Goran Bregoviç,  İzmirli hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Emir Kusturica'nın Çingeneler Zamanı, Arizona Rüyası, Underground, Kara Kedi Ak Kedi gibi efsane filmlere hafızalardan silinmeyen müzikleriyle imzasını atan, şarkıları Candan Erçetin ve Sezen Aksu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı tarafından Türkçe sözlerle okunan, Saraybosna doğumlu müzisyen Goran Bregoviç, orkestrasıyla birlikte birbirinden güzel eserleri seslendirdi. Sanatçı, güçlü performansıyla uzun süre ayakta alkışlandı. İzmirli müzikseverlerle buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Bregoviç, konseri izleyenlere teşekkür etti.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 11:47 Kaynak: DHA
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