Son Dakika Haberleri: Goran Pandev, İtalyan Vatandaşı Oldu

Goran Pandev, İtalyan Vatandaşı Oldu

36 dakika önce

Galatasaray'da da bir dönem forma giyen Makedon futbolcu Goran Pandev, yeni bir ülkenin daha vatandaşlığına geçti.

Goran Pandev, İtalyan Vatandaşı Oldu, System.String[]
Galatasaray'da da bir dönem forma giyen Makedon futbolcu Goran Pandev, yeni bir ülkenin daha vatandaşlığına geçti.

Futbol hayatının büyük bölümünü İtalya'da geçiren ve şu an Prandelli'nin çalıştığırdığı Genoa takımında forma giyen deneyimli forvet, İtalyan vatandaşı oldu.

İtalya bayrağıyla poz verdi

2000 yılında başladığı profesyonel futbolculuk dönemindeki 19 yıl içerisinde, sadece bir sene Çizme'nin dışına çıkan ve 2014-15'te Türkiye'de top koşturan Pandev, nüfus ve vatandaşlık işlerine giderek imzayı attı. İmzanın ardından resmen İtalyan vatandaşı olan futbolcu, İtalya bayrağıyla poz vermeyi de ihmal etti.

'Artık zaten İtalyan gibi olmuştum'

Konuyla ilgili duygularını paylaşan Goran Pandev "Çok mutluyum. Burada geçirdiğim 18 yılın ardından artık zaten İtalyan gibi olmuştum. Benim için çok güzel bir an" diye konuştu. 35 yaşındaki oyuncu Inter, Napoli ve Lazio gibi takımlarda da forma giymiş, Serie A'da toplam 87 gol kaydetmişti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:10 

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