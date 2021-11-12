GÖRBİR Başkanı Erol Mutlu, Dr. Mehmet Savran'a teşekkür etti - Son Dakika

Buluşmada Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'a başta Güzelyurt, 15 Temmuz ve 2000 Evler Mahallesi olmak üzere kentteki çeşitli mahallelerde yapılan sıcak asfalt ve yaya kaldırımı çalışmalarından dolayı teşekkür eden Mutlu, "Başta görme engelliler olmak üzere engelli vatandaşlarımız şehrin çeşitli mahallelerindeki düzensiz yaya kaldırımları ve bozuk yollardan dolayı bir takım sıkıntılar yaşıyordu. Belediyemiz tarafından sıcak asfalt çalışması yapılan bölgelerde engelliler için düzenlenen yeni yaya kaldırımları ve yaya geçitleri bizleri çok mutlu etti. İnsanlar ölür insanlık ölmez, insanlar ölür eser ölmez. Dernek olarak bu çalışmalarından dolayı başta belediye başkanımız olmak üzere tüm çalışma ekibine teşekkür ediyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ise, " Nevşehir'de yaşayan herkes her şeyin en iyisine layık.Bizler vatandaşımızın teveccühüne layık olabilmek için bu şehrin bir evladı olarak durmadan çalışacağız. İnşaallah iki günümüz birbirine eşit olmayacak. Bir sonraki günümüz, bir sonraki yılımız bir öncekinden daha çok hizmetle, muhabbetle geçecek. Şu anda bulunduğumuz 80. Yıl Bulvarı ve devamındaki Vefa Küçük Caddesi ve Nursultan Nazarbayev Caddesi Nevşehir'de bir defada başlanıp bitirilen en uzun altyapı ve üstyapı çalışmasının yapıldığı hat.Bu bölgenin eski halini hepimiz biliyoruz. İnşallah daha güzel hizmetlere imza atacağız." diye konuştu.