Görbir Heyeti, Başkan Seçen'i Ziyaret Etti
1 saat önce
Görmeyenler Kültür Birleşme Derneği (GÖRBİR)Başkanı Erol Mutlu başkanlığındaki heyet, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen'e nezaket ziyaretinde bulundu.
Görmeyenler Kültür Birleşme Derneği (GÖRBİR)Başkanı Erol Mutlu
başkanlığındaki heyet, Nevşehir
Belediye Başkanı Atilla Seçen'e nezaket ziyaretinde bulundu.
Başkan Seçen ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirirken, sivil toplum teşkilatları ile Nevşehir Belediyesi'nin sürdürdüğü birlikteliğin örnek bir değer oluşturduğunu belirterek, şehir merkezindeki diğer sivil toplum teşkilatları ile işbirliğinin bundan sonraki süreçte de devam edeceğini dile getirdi.
GÖRBİR Başkanı Erol Mutlu'da birliktelik ve dayanışma içerisinde bu güne kadar Nevşehir Belediyesi ile ciddi çalışmaların sergilendiğini belirterek, Başkan Seçen'e bu yönde gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür etti. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:33 Kaynak: İHA
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