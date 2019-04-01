Son Dakika Haberleri: Gördes, 3. Dönemde de Başkan Akyol'a Güvenoyu Verdi

Gördes, 3. Dönemde de Başkan Akyol'a Güvenoyu Verdi

1 saat önce

Manisa'nın Gördes ilçesinde Cumhur İttifakının AK Parti'li mevcut Belediye Başkanı Muhammet Akyol, kesin olmayan sonuçlara göre 3. kez belediye başkanı seçilerek Gördes tarihine geçti.

Gördes, 3. Dönemde de Başkan Akyol'a Güvenoyu Verdi, System.String[]
Manisa'nın Gördes ilçesinde Cumhur İttifakının AK Parti'li mevcut Belediye Başkanı Muhammet Akyol, kesin olmayan sonuçlara göre 3. kez belediye başkanı seçilerek Gördes tarihine geçti.

Gördes'te, kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakının AK Parti'li Belediye Başkan adayı Muhammet Akyol, yeniden başkan seçildi. Gördes'te 1'i seyyar olmak üzere 99 sandıkta 22 bin 838 seçmen oy kullandı. Oyların yüzde 60,54'ünü alarak 3. kez belediye başkanı seçilen Muhammet Akyol, "Gördesimizde kıymetli hemşehrilerimizle birlikte yine tarih yazdık. 2009 yılından bu yana bizlere inanan, güvenen kıymetli vatandaşlarımıza hizmet etmekten her zaman onur ve gurur duyduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin himayelerinde ülkemizin birliği ve bekası için kurulmuş olan Cumhur İttifakının belediye başkanı olarak, tekrardan vatandaşlarımıza hizmet etmekten onur duyuyorum. Allah'ın izni vatandaşlarımızın desteğiyle hep birlikte yolumuza ve hizmetlerimize devam edeceğiz" diye konuştu. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:50 Kaynak: İHA

Manisa, AK Parti, Muhammet Akyol, Gördes, Politika
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