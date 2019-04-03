Son Dakika Haberleri: Gördes Belediye Başkanı Akyol, Mazbatasını Aldı

Gördes Belediye Başkanı Akyol, Mazbatasını Aldı

1 saat önce

Manisa'nın Gördes ilçesinde Cumhur İttifakı'nın AK Partili mevcut belediye başkanı Muhammet Akyol, ilçe seçim kurulundan mazbatasını aldı.

Gördes Belediye Başkanı Akyol, Mazbatasını Aldı, System.String[]
Manisa'nın Gördes ilçesinde Cumhur İttifakı'nın AK Partili mevcut belediye başkanı Muhammet Akyol, ilçe seçim kurulundan mazbatasını aldı.


Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol'un mazbatasını aldığı törene AK Parti İlçe Başkanı Rıza Dilcan, MHP İlçe Başkanı Abdürrazik Yonat, Gördes Belediye Meclis Üyeleri ve partililer de katıldı.


Seçilen 15 belediye meclis üyesiyle ilçe seçim kurulundan mazbatasını alan Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, gazetecilere açıklamasında, "Gördesli hemşehrilerimizin teveccühüyle 3'üncü kez vatandaşlarımıza hizmet edecek olmanın onuru ve gururunu yaşıyoruz. 2009 yılından beri olduğu gibi belediyemizin kapıları herkese açıktır. Çok şükür, Gördes'te vatandaşlarımızla birlikte yine tarih yazdık. Bu başarı Cumhur İttifakının başarısıdır, vatandaşlarımızın başarısıdır." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:33 Kaynak: AA

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