Gördes Belediyesi, hasta bakım yatağı arızalanan 79 yaşındaki kadına yardım - Son Dakika

Belediye Başkanı Akyol, "Büyüklerimiz bizim başımızın tacıdırlar. Kıymetli büyüklerimiz evlerinde kalsınlar, bizler onların ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kalemoğlu Mahallesi'nde yaşayan 79 yaşındaki Fatma Yetkin, hasta bakım yatağı arızalanınca Belediye Başkanı Muhammet Akyol 'dan yardım istedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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