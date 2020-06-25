Gördes cevizi 6,5 milyon liralık tesis yatırımıyla dünyaya açılacak - Son Dakika

Gördes cevizi 6,5 milyon liralık tesis yatırımıyla dünyaya açılacak

Türkiye'nin önemli ceviz üretim merkezlerinden Manisa'nın Gördes ilçesinde 6,5 milyon lira yatırımla ceviz işleme tesisi kuruldu.

Türkiye'nin önemli ceviz üretim merkezlerinden Manisa'nın Gördes ilçesinde 6,5 milyon lira yatırımla ceviz işleme tesisi kuruldu.

Duruşmalara katılmayan Metin Hara'ya zorlu getirme kararı çıkarıldı
F.Bahçe, G.Saray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş için harekete geçti!
Son dakika: 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek

Son yıllarda ilçede ceviz üretimi hızla yaygınlaştı ve yetiştirilme alanı 15 yılda 3 bin dekardan 20 bin dekara çıktı.

Yılda yaklaşık 8 bin ton cevizin üretildiği Gördes'te bir tarım firması, bölgedeki cevizin katma değerini artırmak için devlet desteğiyle 6,5 milyon liralık tesis yatırımı yaptı.

Tesisin eylül ayında devreye girmesiyle yörede üretilen cevizler, ilçede işlenip hem yurt içine hem dışına satılacak.

"İlçe ekonomisine yıllık 200 milyon lira katkı"

Konsept Tarım Genel Müdürü Tamer Yaşar, ilçenin Türkiye'nin önemli ceviz üretim merkezlerinden biri haline geldiğini belirterek, "Yapılan yatırımlar neticesinde bahçelerdeki ağaçlar da tam verime geldiğinde yıllık ceviz üretim kapasitemiz 8-10 bin ton olacaktır. Bu da yıllık 200 milyon liranın üzerinde bir rakamın Gördes ilçe ekonomisine katkı sağlaması demektir." ifadelerini kullandı.

Bu yatırımla Gördes'te yetişen cevizin ilçede işleneceğini, ceviz ithalatının azalacağını dile getiren Yaşar, "Projemizin toplam maliyeti 6,5 milyon lira. Yakın bir zamanda tesisi faaliyete geçireceğiz. Tesisimizin günlük işleme kapasitesi 140 ton yeşil kabuk soyma, 80 ton kurutma. Cevizin yeşil kabuktan ayrılması, kurutulması, kırılması ve iç cevizin paketlenmesi aşamalarının tamamı tesisimizde yapılıyor olacak." diye konuştu.

"Gördes'in iklimi ceviz için çok uygun"

Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol ve AK Parti İlçe Başkanı Rıza Dilcan, ceviz bahçelerinde ve inşası devam eden işletmelerde incelemelerde bulundu.

Akyol, ilçenin iklimi ve toprak yapısıyla ceviz üretimine uygun olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"İlçemizde önemli yatırımlar var. Birçok vatandaşımız istihdam ediliyor. Sadece bu tesis değil, ceviz bahçeleri ve badem yatırımları var. Gördesli çiftçilerimize, gençlerimize, boş olan uygun arazilerini ceviz, badem, zeytin gibi ağaçlarla değerlendirmelerini tavsiye ediyorum."

Türkiye, Manisa, Gördes, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:17 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gördes cevizi 6,5 milyon liralık tesis yatırımıyla dünyaya açılacak - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

11:23 Fatura tahsilatları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! Borcu olanların elektrik ve doğal gazı kesilecek 11:00 Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor 10:55 Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 389,8 liradan işlem görüyor 10:50 Fatih Sultan Mehmet'in özel koleksiyondaki son Bellini portresi Londra'da açık artırmayla satılacak 10:32 Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor 10:09 Evini atölyeye çeviren 6 çocuk annesi, yün yorgan dikerek aile bütçesine katkı sağlıyor 09:40 Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor 18:21 İran, tarihi rekor kıran doları düşürmek için faiz artırdı 18:13 Kendi tasarlayıp ürettiği bisikletlere talep yağıyor! Tek başına fabrika gibi çalışıyor 17:35 IMF Türkiye için yüzde 5 küçülme tahminini değiştirmedi 17:11 Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi 16:38 41 yıllık Aras Kargo'yu Avusturyalılar alıyor 16:26 Swissport, İngiltere'de 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak 15:57 Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti 15:37 Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Duruşmalara katılmayan Metin Hara'ya zorlu getirme kararı çıkarıldı
11:24
F.Bahçe, G.Saray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş için harekete geçti!
11:20
1 milyon 750 bin euro alan Caner, 600 bin euroluk teklifi kabul etmedi ve Beşiktaş defterini kapattı
11:01
Son dakika: 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek
11:00
'Doğal ölüm' diye kayda geçen talihsiz kadın, yasak aşka kurban gitmiş
10:58
55 yaşındaki ünlü oyuncu Sandra Bullock'tan canlı yayında kan donduran itiraf: Genç kalmak için çocuk derisi enjekte ettiriyorum
10:45
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 389,8 liradan işlem görüyor
10:43
Efsane golcü Tanju Çolak'tan Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Bir cacık olmaz
10:36
Arda Kural, peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
10:31
Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldığı iddia edildi
10:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 11:32:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gördes cevizi 6,5 milyon liralık tesis yatırımıyla dünyaya açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]