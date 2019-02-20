Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde, geride kalan 5 yıllık süre içerisinde Gördes'e 83 milyon liralık yatırım yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği meydan, prestij cadde düzenlemesi, atıksu arıtma tesisi, mezbaha, düğün salonu, asfalt uygulamaları, kırsal desteklemeler ve altyapı çalışmalarıyla Gördes'te birçok projeyi vatandaşların hizmetine sundu.

İl genelinde vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda projeler üreten ve geçmişten gelen sorunları bir bir çözen Manisa Büyükşehir Belediyesi, 30 Mart 2014'te gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından geçen 5 yıllık süre zarfında Gördes'e 83 milyon liralık yatırım yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün '2009-2014 yılları arasında Manisa şehir merkezinde 57 mahallede ayrım yapmadan ne hizmeti yaptıysak, aynısını ilçelerimizde de hayata geçireceğim' sözüyle çıkılan vatandaşa hizmet yolunda 5 yıl içerisinde Gördes'in çehresi değiştirildi. Gördes'te ilk olarak Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ birimlerinin çalışacağı koordinasyon binasını belirleyerek işe başlayan Başkan Cengiz Ergün yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, Üretken belediyecilik anlayışıyla çıktığı yolda hem altyapı hem de üstyapıda bugüne kadar yapılamayanları hayat geçirdi. Sosyal belediyeciliğin gereklerini de eksiksiz bir şekilde yerine getiren Büyükşehir Belediyesi, hem ihtiyaç sahibi vatandaşların hem de geleceğimizin teminatı gençlerimizin yanında olmayı sürdürdü.

Büyükşehir ve MASKİ'nin Gördes'e Kazandırdığı Projeler

Atık suların sağlıklı bir şekilde arıtılıp doğaya temiz bir şekilde dönmesini sağlamak ve bu sulardan oluşabilecek çevre kirliliğini önlemek için Gördes'te 10 milyon lira yatırımla yeni ve modern atık su arıtma tesisi kazandırıldı.

101 Mahalle Projesi kapsamında tam 3 milyon 260 bin lira gibi bir yatırım yapılarak Balıklı, Beğenler, Dargıl, Karayağcı ve Deliçoban Mahallelerine 40 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattı yapıldı.

Yaklaşık 3 milyon 700 bin lira kaynakla birçok mahalleye 67 kilometre içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı döşemesini gerçekleştirildi.

Yaklaşık 2 milyon lira bedelle 31 mahallede içme suyu sondajı yapıldı.

1 milyon 800 bin liraya ilçe merkezine 9 kilometre kanalizasyon ve 5 kilometre kısmi yağmursuyu hattı inşaatı yapıldı.

925 bin lira bedelle birçok mahallede motopomp ve dalgıç pompaların yenilenmesi ile jeneratör ve ışık kulesi temini gerçekleştirildi.

3 milyon 110 bin lira gibi bir bedelle 71 adet içme suyu deposu ile 34 adet terfi binasının yenilenmesi sağlandı.

267 bin 380 lirayla da içme suyu depolarına tam otomatik klor cihazı ve şamandıra sistemi montajı yapıldı.

123 bin lira bedelle Deliçoban mahallemize içme suyu arıtma tesisi kazandırdık.

154 Mahalle Projesi kapsamında yaklaşık 17 milyon 800 bin lira gibi bir yatırımla Beğel, Börez, Çatalarmut, Çiçekli, Dereçiftlik, Efendili ve Malaz Mahallelerinin içme suyu ve kanalizasyon altyapısı tamamlandı.

441 gerçek ihtiyaç sahibi Gıda Bankası'ndan yararlanıyor.

365 Gördesli öğrenci MABEM'de eğitim alıyor.

Şehit Makbule Hanım Parkı ve Kent Meydanı hizmete kazandırıldı.

Merkeze itfaiye amirliği ile Yakaköy ve Çiçekli itfaiye noktaları Gördeslilere hizmet veriyor.

Beğel mahallemize sulama göletiyle yaklaşık 700 dekar arazi suyla buluşturuldu.

Efendili mahallesinde hayvan içme ve sulama göleti, Kalemoğlu Mahallesinde düğün salonu, ilçe merkezinde modüler mezbaha vatandaşlara hizmet veriyor.

Prestij caddesi olarak adlandırdığımız Şehit Pilot Bahri Önser Caddesi Yol ve Tretuvar düzenlemesi

Toplu ulaşımda dönüşüm hamlesi kapsamında engelli erişimine uygun, alçak tabanlı, kameralı ve kartlı sistemli modern ulaşım araçları hizmete alındı.

Yaklaşık 17 milyon 200 bin lira gibi bir yatırımla 164 kilometrelik asfalt çalışması yapıldı.

Yaklaşık 7,5 milyon lirayı bulan bir yatırımla da 186 bin 400 metrekarelik parke taşı döşemesi gerçekleştirildi.

Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için sera desteği, ana arı dağıtımı, fidan dağıtımı, tarımsal sulama, hayvan içme suyu göletleri gibi çok sayıda hizmet 3 milyon 540 bin liraya varan bir destekle sağlandı.

Mezarlık duvarları bakımı, onarımı ve ilaçlanması gibi hizmetler tüm mahallelerde yapıldı.

Vatandaşlarımız İçin Var Gücümüzle Çalışıyoruz

Geride kalan 5 yıllık süre içerisinde Gördes'e kazandırılan projelerin hayırlı olmasını temenni eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana vatandaşlarımızın daha iyi bir yaşam sürebilmeleri için var gücümüzle çalıştık. Bu süreçte hem il genelinde hem de Gördes'te birçok projeyi onların hizmetine sunduk. Bizim tek gayemiz Manisa'da yaşayan vatandaşlarımıza layık oldukları en güzel hizmetleri ulaştırmak. Bu doğrultuda 5 yılda Gördes'e de 83 milyon liralık bir yatırım kazandırdık. İlk günkü azim ve heyecanımızla yeni projelerimizi Gördes'e kazandırmak istiyoruz. Bu noktada var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.