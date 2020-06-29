Gördes'e HİS Göleti - Son Dakika

Gördes'e HİS Göleti

Kırsal kalkınmanın sağlanması ve üreticilerin gelirlerinin artması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayvan içme suyu göleti yapımı çalışmalarına devam ediyor.

Kırsal kalkınmanın sağlanması ve üreticilerin gelirlerinin artması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayvan içme suyu göleti yapımı çalışmalarına devam ediyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kırsal Alan Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla, Gördes ilçesi Salur Mahallesi'ne hayvan içme suyu göleti yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, tarım ve hayvancılığın kalkınmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlçelerde sürdürülen çalışmalar ile üreticilerin yanında yer alan Manisa Büyükşehir Belediyesi, ekonominin canlanması adına yaptığı çalışmaları üreticilerin hizmetine sunuyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Gördes ilçesi Salur Mahallesi'ne bir adet hayvan içme suyu göleti yaparak üreticilerin hizmetine sundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Gördes Muhtarlık İşleri Sorumlusu Mustafa Gün, yapım çalışması gerçekleştirilen hayvan içme suyu göletinde incelemelerde bulundu. Salur Mahalle Muhtarı Hasan Ülker ise mahallelerinde yapılan çalışmalardan çok memnun olduğunu belirterek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve tüm ekibine teşekkürlerini iletti. - MANİSA

Gördes, Manisa, Salur, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 12:45 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gördes'e HİS Göleti - Son Dakika Ekonomi

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