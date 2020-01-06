Gördes'e yılın ilk karı düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gördes'e yılın ilk karı düştü - Son Dakika

Gördes'e yılın ilk karı düştü

6 saat önce

Manisa'nın Gördes ilçesine yılın ilk karı yağ yağışı başladı.

Gördes'e yılın ilk karı düştü, System.String[]

Manisa'nın Gördes ilçesine yılın ilk karı yağ yağışı başladı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı uzun zamandır kara hasret olan vatandaşları sevindirdi.


Yaz ve sonbahar dönemini kurak geçiren Manisa'nın Gördes ilçesine kış mevsiminin ilk karı yeni yılla birlikte yağdı. Kar yağışıyla birlikte Gördes ilçe merkezi ve dağlar beyaza bürünürken kartpostallık görüntüler oluştu. Kurak geçen yaz ve sonbaharın ardından yağan kar yağışı özellikle çiftçileri mutlu ederken çocuklar da yağan karla birlikte büyük sevinç yaşadı. Kar yağışının devam etmesi bekleniyor. - MANİSA

Manisa, Gördes, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:13 Kaynak: İHA
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