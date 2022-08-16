Gördes'in yeni Emniyet Amiri Serdar Kılıç göreve başladı - Son Dakika
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Gördes'in yeni Emniyet Amiri Serdar Kılıç göreve başladı

16.08.2022 15:23
Gördes'in yeni Emniyet Amiri Serdar Kılıç göreve başladı

Gördes İlçe Emniyet Amiri Vekili Selim Elmas'ın tayin olmasının ardından yerine atanan Serdar Kılıç, emniyet amiri vekili olarak görevine başladı.

Gördes İlçe Emniyet Amiri Vekili Selim Elmas'ın tayin olmasının ardından yerine atanan Serdar Kılıç, emniyet amiri vekili olarak görevine başladı.

Amasya'da 1993 yılında doğan, ilk ve ortaöğrenimini memleketi Amasya'da tamamlayan Kılıç, Mersin Üniversitesi Bilgi Yönetimi Bölümünden mezun olduktan sonra 2018 yılında Ankara Gölbaşı Polis Akademisini bitirdi. 2018 yılında Manisa'nın Salihli ilçesine atanan Kılıç, yaklaşık 4 yıldır çeşitli birimlerde görev yaptı.

Gördes ilçesine atanan Serdar Kılıç, "Gördes ilçesi güzel ve şirin bir ilçe geldiğim ortamla aynı hiçbir yabancılık çekmeyeceğim. Gördes emniyetinde çalışma arkadaşlarımızla birlikte ilçemizde huzuru ve güveni yasalar çerçevesinde sağlamaya çalışacağız. Gördes İlçe Emniyet Amirliğimiz olarak tüm vatandaşlarımıza kapımız daima açık. İlçe halkımızın can ve mal güvenliği bizim için çok önemli. Görev süremiz boyunca en iyi şekilde 7-24 halkımıza hizmet vermek için ekip arkadaşlarımla görevimizin başındayız." dedi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Serdar Kılıç, Hisarcık, Manisa, Gördes, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gördes'in yeni Emniyet Amiri Serdar Kılıç göreve başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gördes'in yeni Emniyet Amiri Serdar Kılıç göreve başladı - Son Dakika
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