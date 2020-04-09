Gördes'in giriş ve çıkışlarında korona virüs uygulamaları devam ediyor - Son Dakika

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Gördes'in giriş ve çıkışlarında korona virüs uygulamaları devam ediyor
6 saat önce
Manisa'nın Gördes ilçesinde korona virüsü salgını nedeniyle ilçe giriş ve çıkış kontrol noktalarında Gördes İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin iş birliği ile uygulamalar artırıldı.
Manisa'nın Gördes ilçesinde korona virüsü salgını nedeniyle ilçe giriş ve çıkış kontrol noktalarında Gördes İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin iş birliği ile uygulamalar artırıldı.
İlçeye giriş ve çıkış yapmadan önce kontrol noktasında ekipler tarafından durdurulan vatandaşların ilk önce ateşleri ölçüldü. Daha sonrasında ekipler tarafından vatandaşlar, salgın kontrol altına alınana kadar evden çıkmamaları konusunda uyarıldı.
Ateşi normal değerlerde olan vatandaşlar kontrol edildikten sonra geçişlere devam etti. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 06:59 Kaynak: İHA
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