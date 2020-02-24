Gördes kütüphanelerinde şehitlerin adı yaşatılacak - Son Dakika

Manisa'nın Gördes ilçesinde imzalanan protokol kapsamında ilçe nüfusuna kayıtlı olan şehitlerin isimleri belirlenecek olan okulların kütüphanelerine verilecek.



Manisa'nın Gördes ilçesinde "Manisa Eğitim Projeleri 2023", "Kütüphanesiz Okul Kalmasın", "Şehit Makbule Hanımın Torunları Şehitlerine Sahip Çıkıyor", "Manisa Her Yerde Okuyor", "Gördes Okuyor Projeleri" kapsamında protokol imzalandı. İmzalanan protokol ile Gördes Belediye Kültür Sarayında "Şehit Kütüphanesi" kurulacak. Ayrıca protokol ile 8 okuldaki kütüphanelerde şehitleri adı yaşatılacak. Proje hakkında bilgi veren Gördes Kaymakamı Bekir Abacı, "Manisa Eğitim Projeleri 2023', 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın', 'Şehit Makbule Hanımın Torunları Şehitlerine Sahip Çıkıyor', 'Manisa Her Yerde Okuyor' ve 4 yıldır sürdürmekte olduğumuz 'Gördes Okuyor Projeleri' kapsamında ilçe merkezinde ve mahallelerinde bulunan 8 okulumuza vatan uğruna canlarını kahramanca feda eden aziz şehitlerimizin isimlerinin yaşatılması ve şehitlik, şahadet kavramlarının anlamlarını öğrencilere öğretilmesi yönünde okullarımıza kütüphane açacağız" dedi.



Protokol ile kütüphanelerin oluşturulacağını belirten Abacı, "Bu protokol ile bilgi çağının gereklerine uygun bir tasarım anlayışı ile oluşturulan kütüphanelerin, öğrencilere okumanın keyfini ve bilgiyi keşfetmenin heyecanını yaşamalarında yeni imkanlar sağlaması beklenmektedir. Öğrencilere yönelik kütüphane hizmetleri, hiçbir zaman öğrenciler ve onların aileleri için günümüzdeki kadar önemli olmamıştır. Bilgiye erişim ve dünyanın çok kültürlü zenginliklerinin yanı sıra, hayat boyu öğrenme ve bilgi okur yazarlığı becerileri de toplumların önceliği durumuna gelmiştir. Oluşturulacak olan okul kütüphaneleri ile öğrencileri hayat boyu öğrenme ve bilgi okuryazarlığı becerileri ile donatarak, öğrencilerin topluma katılımları ve topluma katkıda bulunmaları amaçlanmaktadır" diye konuştu.



Projeyle Gördes İbn-i Sina Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Cemal Aybey İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Makbule Hanım İlkokulu, Atatürk İlkokulu, Yakaköy Ortaokulu, Beş Eylül İlkokulu, Beğel İlkokulu ve Cumhuriyet Ortaokuluna şehitlerin isimleri verilecek kütüphaneler oluşturulacak. - MANİSA