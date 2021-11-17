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Gördes Mezarlıklarında Güvenlik İncelemesi - Son Dakika

Gördes Mezarlıklarında Güvenlik İncelemesi

17.11.2021 15:55
Gördes Mezarlıklarında Güvenlik İncelemesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, çevre güvenliği için tel çit yapılacak olan Gördes ilçesine bağlı Malaz ve Oğulduruk mahalle mezarlıklarında incelemelerde bulundu.

İl genelinde mezarlıkların bakımı, onarımı ve temizliği ile ilgili tüm çalışmaları titizlikle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, ilçe ve mahalle mezarlıklarında incelemelerine de devam ediyor. Bu kapsamda Mezarlıklar Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından tel çit çalışması yapılacak olan Gördes ilçesine bağlı Malaz ve Oğulduruk mahalle mezarlıklarında incelemelerde bulundu. İncelemelerde, Mezarlıklar Bakım Onarım Şube Müdürü Gözde Koç ve Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün de yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde mezarlık güvenlikleri konusuna da hassasiyetle yaklaştıklarını belirten Mezarlıklar Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, Malaz ve Oğulduruk mezarlıklarının da güvenliğinin sağlanacağını söyledi.

Muhtarlar Derneği Başkanı Ziyaret Edildi

Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı yetkilileri, Gördes Muhtarlar Derneği Başkanı Kerim Çakır'a da nezaket ziyaretinde bulundu. Çakır'a Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Mezarlıklar Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, muhtarların taleplerini aldı. Dernek Başkanı Çakır, ziyaretleri ve taleplerine gösterdikleri duyarlılık nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi heyetine teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gökhan Aslan, Manisa, Gördes, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Gördes Mezarlıklarında Güvenlik İncelemesi - Son Dakika


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