Gördes Öğretmenevi Binasının protokolü imzalandı - Son Dakika

Gördes Öğretmenevi Binasının protokolü imzalandı

02.03.2021 17:36
Gördes Öğretmenevi Binasının protokolü imzalandı, System.String[]

Manisa'nın Gördes ilçesinde yaşayan hayırseverler Emine ve İbrahim Koç çiftinin öğretmen evi olarak kullanılmak üzere hibe ettikleri binanın protokolü Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında imzalandı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde yaşayan hayırseverler Emine ve İbrahim Koç çiftinin öğretmen evi olarak kullanılmak üzere hibe ettikleri binanın protokolü Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında imzalandı.

Gördesli hayırseverler Emine ve İbrahim Koç, Gördes ilçesi Divan Mahallesinde sahibi oldukları arsa ve arsa üzerindeki zemin + 3 katlı binalarını öğretmen evi olarak kullanılmak üzere Milli Eğitime hibe etti. Hibe protokolü, Vali Yaşar Karadeniz, hayırseverler Emin ve İbrahim Koç, Gördes Kaymakam Vekili Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhammet Çetin ve Gördes İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Coşkun Çelik'in katılımı ile Valilik Toplantı Salonunda imzalandı.

Yapılan hayrın kabul olması temennisinde bulunan Vali Karadeniz, hayırseverler Emine ve İbrahim Koç'a teşekkür plaketi takdim etti. - MANİSA

Gördes Öğretmenevi Binasının protokolü imzalandı
Gördes Öğretmenevi Binasının protokolü imzalandı

İbrahim Koç, Karadeniz, Hisarcık, Gördes, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gördes Öğretmenevi Binasının protokolü imzalandı - Son Dakika


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