Gördes Prestij Caddesinde Sona Gelindi

Şehit Pilot Bahri Önser Caddesi, Molla Fenari Sokak ve havuzlu çarşı düzenlemelerinin tamamlanmasıyla birlikte ilçe merkezi yepyeni bir görünüme kavuşacak.

İl genelinde vatandaşların ihtiyaç duyduğu projeleri bir bir hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes'te de ilçeye prestij kazandıracak olan prestij cadde düzenlemesinde son aşamaya geldi. MASKİ Genel Müdürlüğünün altyapı çalışmaları ile doğalgaz şirketinin doğalgaz çalışmalarının bitmesinin ardından yapımına başlanan projeyle ilçe merkezi yepyeni bir görünüme kavuşacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Şehit Pilot Bahri Önser Caddesi ve Molla Fenari sokakta yaya sirkülasyonunun devamlılığı için kaldırım düzenlemesi, engelli kılavuz çizgileri ve rampaları, Havuzlu Çarşı düzenlemesinde ise yaklaşık 2 bin metrekarelik havuzlu çarşı düzenlenerek, oturma birimleri, bitkisel alanlar ve aydınlatma birimleriyle vatandaşların keyifle vakit geçirebileceği bir alan ortaya çıkarılacak.

Gördes'e Değer Katacak

Geçtiğimiz Aralık ayında ilçede devam eden prestij cadde çalışmalarını yerinde inceleme fırsatı bulduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, son aşamaya gelen projenin tamamlanmasıyla birlikte ilçe merkezinin yepyeni bir görünüme kavuşacağını dile getirdi. Projenin MASKİ Genel Müdürlüğü'nün altyapı çalışması ile doğalgaz firmasının doğalgaz çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte start aldığını vurgulayan Başkan Ergün, projenin Gördes'e değer katacağını belirterek, Manisa Büyükşehir Belediyesinin vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda projeler üretmeye devam edeceğinin altını çizdi.