Son Dakika Haberleri: Gördes'te 7'den 77'ye spor panayırı coşkusu
Son Dakika Spor Haber

Gördes'te 7'den 77'ye spor panayırı coşkusu

1 saat önce

Manisa Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen spor panayırı, Manisa'nın Gördes ilçesinde yoğun ilgi gördü.

Gördes'te 7'den 77'ye spor panayırı coşkusu, System.String[]

Manisa Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen spor panayırı, Manisa'nın Gördes ilçesinde yoğun ilgi gördü.


İlçede ilk kez gerçekleşen spor panayırı, Gördes'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlendi. Eğlenceli anların yaşandığı spor panayırında, voleybol, badminton, okçuluk, mini golf, dart, ayak tenisi, bilek güreşi ve şişme balonlar yer aldı. Keyifli bir gün geçiren vatandaşlar, 7'den 77'ye sporla buluşturuldu. Panayırı, Gördes Kaymakamı Bekir Abacı da ziyaret etti. Abacı, vatandaşlarla sohbet ederek, onların mutluluğuna ortak oldu.


Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, spor panayırı ile halkı spora teşvik ettiklerini belirterek, "Manisa'mızın her noktasına götürmeyi planladığımız spor panayırı ile halkımız çok mutlu. Spor panayırımıza olan ilgiden çok memnunuz. Sporun tabana yayılması, sporun toplumun her kesiminde hayatımızın bir parçası olması çok önemli. Aynı zamanda da çocuk ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtarıp, onları sporla buluşturmak da görevimiz. Bu amaçla, bakanlığımız ve valiliğimiz öncülüğünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Herkesi spor yapmaya davet ediyoruz" dedi. - MANİSA

voleybol, Manisa, Gördes, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bir şahıs, boşanma davasının sürdüğü eşini öldürdü, eşinin birlikte yaşadığı erkeği ise yaraladı
Kilo aldığını sandı, karnından 7 kiloluk kitle çıktı TFF'den Fatih Terim'e verilen cezayla ilgili '19.05' açıklaması: Topluma izah edilmelidir Millilerin rakibi Andorra, 19 yılda 2 kez galip gelebildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 17:46:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gördes'te 7'den 77'ye spor panayırı coşkusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]