Gördes'te boğa saldırısına uğrayan kadın öldü - Son Dakika

Gördes'te boğa saldırısına uğrayan kadın öldü
23.03.2021 09:11
Manisa'nın Gördes ilçesinde arazide hayvan otlatan kadın bir boğanın saldırısı sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
Manisa'nın Gördes ilçesinde arazide hayvan otlatan kadın bir boğanın saldırısı sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arazide büyükbaş hayvan otlatan Emine Yıldız (53) bir boğanın saldırısına uğradı. Boğanın boynuz darbeleri sonucu yere yığılan Yıldız'ı görenler 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yıldız'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, yaşanan feci olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA
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