Gördes'te bozulan yollarda çalışmalar başlayacak - Son Dakika

Gördes'te bozulan yollarda çalışmalar başlayacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçesinde kurum kazıları ve bunun yanı sıra doğalgaz çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda yenileme ve tamirat çalışmalarını kısa süre içerisinde başlatacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçesinde kurum kazıları ve bunun yanı sıra doğalgaz çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda yenileme ve tamirat çalışmalarını kısa süre içerisinde başlatacak.

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Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, ilçe Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu bir takım incelemeler ve temaslarda bulunmak üzere Gördes ilçesini ziyaret etti. Ziyarette Öztozlu'ya, Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, Yol Yapım ve Onarım Daire Başkan Vekili Serdinç Bulut, Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili Mustafa Gün eşlik etti. Büyükşehir heyeti ziyaret kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Gördesli Şehit Makbule Hanım Meydanı yanında bulunan bir kahvehanede, Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Sabri Atay, Atatürk Mahalle Muhtarı Mehmet Aybey, Nakıp Ağa Mahalle Muhtarı Kerim Çakır, Beş Eylül Mahalle Muhtarı Osman Bilgen, Uzunçam Mahalle Muhtarı Kasım Okşul, Cuma Mahalle Muhtarı Mustafa Matur, Huseyni Baba Mahalle Muhtarı Mehmet German, Divan Mahalle Muhtarı Fahri Yılmaz ile bir araya geldi.


Gördes halkı, çalışmalardan mutlu olacak


Muhtarlarla gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu yaptı. Merkez mahallelerde özellikle doğalgaz kazılarından kaynaklanan sorunların çözümü için gerekli ihalenin yapıldığını ve çalışmaların birkaç gün içerisinde başlayacağını müjdeleyen Öztozlu, "Kurum kazılarından özellikle doğalgaz kazılarından kaynaklanan tamiratlar, pandemi sürecinden dolayı biraz gecikti. Ama, önemli olan sonu güzel olsun. İhalemizi yaptık. Allah'ın izniyle hafta sonu burada söküme başlanacak. Pazartesiden itibaren program dahilinde şehir merkezindeki döşemelere başlanacak. Toplam 70 bin metrekare sıfırdan kilit parke taşı döşemesi, 15 bin metrekare de tamirat yapacağız. Ama bu son yağmurlardan sonra bizim tamiratla çözebileceğimiz noktalarda sökülüp yeniden takılma noktasına gidilebilir. İhtiyaç halinde 100 bin metrekareye kadar bu çalışmamızı yükseltebiliriz. Başkanımızın talimatı doğrultusunda muhtarlarımızı ve Gördes halkını memnun ederek çalışmalarımızı tamamlayacağız" diye konuştu.


Muhtarlardan teşekkür


Beş Eylül Mahalle Muhtarı Osman Bilgen, "Biz, birkaç aydır bu çalışmayı bekliyorduk. 2020 programında bizim mahallemiz programa dahil edildi. Çok teşekkür ediyoruz, ekiplere çalışmalarında başarılar diliyoruz" derken, Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Sabri Atay, "Yapılan çalışmaları destekliyoruz, yapılan hiçbir işin boşa gitmeyeceğine inanıyoruz, ilçemizde doğalgazdan kaynaklanan, yollarımızda biraz sıkıntılar var. En kısa zamanda çözüleceğini biliyoruz" diye konuştu.


Teknik gezi yapıldı


Manisa Büyükşehir Belediyesi heyeti ve merkez mahalle muhtarları toplantı sonrasında tamirat ve yenileme çalışmalarının yapılacağı, cadde ve sokaklarda teknik gezi incelemeleri yaptı. - MANİSA

Sekreter, Gördes, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 15:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gördes'te bozulan yollarda çalışmalar başlayacak - Son Dakika

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