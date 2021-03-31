Gördes'te çiftçilere reflektör dağıtıldı - Son Dakika

Gördes'te çiftçilere reflektör dağıtıldı

31.03.2021 10:55
Gördes'te çiftçilere reflektör dağıtıldı, System.String[]

Manisa'nın Gördes ilçesinde 'Trafikte reflektör tak görünür ol' kampanyası kapsamında jandarma ekipleri tarafından çiftçilere reflektör dağıtıldı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde 'Trafikte reflektör tak görünür ol' kampanyası kapsamında jandarma ekipleri tarafından çiftçilere reflektör dağıtıldı.

Manisa'nın Gördes İlçe Jandarma Komutanlığı Yakaköy Mahallesinde düzenlenen törenle çiftçilere 45 adet römork reflektörü hediye edildi. 'Trafikte reflektör tak görünür ol' kampanyası kapsamında düzenlenen reflektör dağıtımında çiftçilere trafik kuralları hakkında bilgiler verilerek broşür dağıtıldı. Ayrıca Jandarma ekipleri tarafından da iş kazalarına karşı traktörlerin daha dikkatli kullanılması konusunda çiftçilere uyarılarda bulundu.

Gördes İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, ilçe genelinde meydana gelebilecek traktör kaynaklı kazaları önlemek, traktör römorklarına reflektör takmayı yaygınlaştırmak, traktörlerin ışıklandırılması ve görünür olma ile güvenli traktör kullanımı alışkanlığı kazandırmak amacıyla ilçe genelinde uygulama noktaları oluşturdu. Ekipler uygulama noktalarında reflektörü bulunmayan traktör römorklarına gece görünür olmak için temin edilen reflektörleri ücretsiz olarak taktı. Benzer uygulamalara önümüzdeki günlerde de devam edileceği bildirildi. - MANİSA

Gördes'te çiftçilere reflektör dağıtıldı
Gördes'te çiftçilere reflektör dağıtıldı
Gördes'te çiftçilere reflektör dağıtıldı
Gördes'te çiftçilere reflektör dağıtıldı
Gördes'te çiftçilere reflektör dağıtıldı
Gördes'te çiftçilere reflektör dağıtıldı

Jandarma, Hisarcık, Manisa, Gördes, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gördes'te çiftçilere reflektör dağıtıldı - Son Dakika


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